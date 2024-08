Ile Maurice: Athlétisme - Deux médailles d'argent pour Jérôme Caprice

Jérôme Caprice, qui n'a toujours pas réalisé son rêve devenir un olympien, était attendu au tournant lors des Championnats du monde masters d'athlétisme qui ont lieu à Göteborg en Suède. Le marcheur mauricien n'a pas déçu après ses deux sorties, s'adjugeant deux titres de vice-champion du monde au 5 000m et 10 000m marche dans la catégorie Masters 40.

Il conquit sa première médaille d'argent sur le 10 000m marche en bouclant son parcours avec un chrono de 44m57s, sa meilleure performance de la saison. Seul l'Espagnol Juan Manuel Morales Del Castillo a fait mieux que lui en stoppant le chrono à 44m32s. Deux jours après avoir raflé ce premier titre de vice-champion du monde Masters 40, Jérôme Caprice récidiva en montant une nouvelle fois sur la deuxième marche du podium, cette fois ci du 5 000m marche. Il couvrit la distance en 22m07s47. L'Espagnol Juan Manuel Morales Del Castillo rafla de nouveau l'or en terminant la course en 20m53s71.

Sur sa page Facebook, le multiple recordman mauricien de la marche faisait ressortir comment il n'a jamais abandonné malgré plusieurs coups durs dans sa carrière notamment dans sa quête pour se qualifier pour les Jeux olympiques. «Je ne suis pas encore un olympien. J'ai raté Londres 2012 de quelques places, Doha 2019 à cause du mode de classement et sur Tokyo 2020, j'étais entré sur la liste (des qualifiés) mais malheureusement à cause du report à 2021, j'ai raté la qualification de quelques places. Je n'ai jamais abandonné et j'ai continué à me battre jusqu'à ce que mon heure arrive. Aujourd'hui, je peux ajouter ceci à ma liste, que je suis le vice-champion du monde M40. Merci à ma famille et à toutes les personnes qui m'ont encouragé.»

Soulignons que lors de ces Championnats du monde, d'autres Mauriciens étaient aussi en action comme Damien Steciuk qui a pris la 8e place dans la finale du saut à la perche M40 ou encore Steward Ravaton qui s'est arrêté sur les séries du 100m M35 avec un chrono de 11s80. Sylvie Ah Kang n'a pu prendre part au 100m W85+ tout comme Johanna Steciuk qui devait s'aligner sur les épreuves du saut à la perche et du javelot W35.