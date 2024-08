Congo-Brazzaville: Ligue africaine des champions - L'AC Léopards de Dolisie déjà dos au mur

Le représentant congolais à la prestigieuse compétition africaine des clubs est condamné à l'exploit le week-end prochain, en Algérie, face au CR Belouizdad s'il veut poursuivre cette campagne. La tâche s'annonce rude en tenant compte des conditions de préparation de l'AC Léopards de Dolisie.

Les Fauves du Niari effectuaient leur retour en compétition africaine sept ans après. L'Athlétic club Léopards, qui recevait pour la première fois de son histoire en dehors de Dolisie, a tout fait de travers. Impuissant, il s'est logiquement incliné 0-2 face au CR Belouizdad. Les Algériens ont pris une sérieuse option vers la qualification pour le deuxième tour préliminaire.

Talal Ishac Boussoufs, parti de très loin, a passé en revue toute la défense pour punir une équipe qui manque d'agressivité et inscrire le premier but à la 32e minute. Son coéquipier Mohamed Naoufel Khacef l'a imité à la 84e minute en marquant dans un angle impossible. « On leur donne la main. Le premier but, par exemple, c'est la naïveté défensive. On ne peut pas encaisser ce genre de but. Le second but; sur cet angle, c'est impossible », a expliqué Hugues Ondina. Le coach des Léopards a assisté à la défaite de son équipe à distance. Pour manque de licence A CAF, il n'était pas autorisé à s'asseoir sur le banc de touche.

La page de la première manche étant désormais tournée, il faut se concentrer pour le second acte où les chances des Léopards actuels sont très minces. « Ils ont marqué des buts ici, ce n'est pas impossible qu'on arrive à réaliser autant au retour. Il faut bien se préparer tactiquement et athlétiquement. Il faut avoir des ressources pour répondre à cette activité d'en face parce qu'ils ont travaillé sur les transitions rapides. C'est leur jeu », a souligné le coach. Et d'ajouter : « Dolisie nous a manqué parce qu'il nous a manqué de la présence et de l'influence dans les tribunes. A Dolisie, on aurait pu avoir un peu plus de supporters et cela pouvait changer aussi notre état d'esprit ».

En Coupe africaine de la Confédération, le match qui devait opposer le club équato-guinéen du FC 15 de Agosto à l'AS Otohô, le 17 août, ne s'est pas disputé alors que les Congolais se trouvaient en Guinée équatoriale. La Confédération africaine de football a pris la décision que les deux manches se joueront désormais à Brazzaville. Le FC 15 de Agosto va recevoir à l'aller l'AS Otohô, le 25 août au stade Alphonse-Massamba-Débat dans un match qui se jouera à huis clos. « Le FC 15 de Agosto sera responsable de tous les coûts liés à l'organisation du match aller », indique la Confédération africaine de football (CAF).

Le match retour se jouera deux ou trois jours plus tard avec les supporters et l'AS Otohô sera responsable de son organisation.