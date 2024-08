Madagascar: Alaotra Mangoro - Une usine produira 5 000 tonnes d'engrais organiques

L'accès aux intrants agricoles, notamment les semences de qualité et les engrais, constitue un des principaux soucis des paysans pour développer leurs activités agricoles.

Dans la région Alaotra Mangoro, l'entreprise FAMA, spécialisée dans le domaine de la production d'engrais organiques, travaille en étroite collaboration avec le ministère de tutelle pour faciliter l'accès des producteurs à ce principal intrant agricole.

En effet, elle dispose d'une usine installée à Amparafaravola qui va produire 5 000 tonnes d'engrais minéraux et organiques à compter de la première année. Cet intrant agricole sera ensuite vulgarisé et mis en vente à prix abordable aux organisations paysannes de la région, a-t-on appris.

Le but est d'améliorer le rendement de productivité, et par la suite, la sécurité alimentaire en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, tant prôné par l'Etat. Ces engrais minéraux et organiques ont déjà été exposés lors de la foire régionale intitulée « Fihavanana » qui s'est tenue dernièrement à Ambatondrazaka.

Travaux d'urgence.

Des paysans locaux ont déjà confirmé que l'utilisation des engrais organiques contribue non seulement à l'augmentation de leurs rendements mais aussi à la fertilisation de leurs sols. Des sites de démonstration s'imposent également pour mieux convaincre les autres exploitants agricoles. Il est à rappeler que la région Alaotra Mangoro fait partie des greniers à riz de Madagascar.

%

De nombreux projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage y interviennent également en vue de soutenir la filière riz en général. A titre d'illustration, le projet PAPRiz, financé par le gouvernement japonais par le biais de la JICA, intervient dans le but de promouvoir les techniques de production plus performantes aux agriculteurs. Les résultats ont été concluants étant donné que les rendements de productivité rizicoles moyens ont augmenté à Alaotra Mangoro. Ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie des ménages bénéficiant de l'appui technique du projet.

Les techniques PAPRiz deviennent, par la suite, une référence pour les autres projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. En outre, le projet Riz Plus, financé par la Banque Mondiale vise non seulement à améliorer la production rizicole mais aussi à réhabiliter les infrastructures d'irrigation dans les trois districts de la région Alaotra Mangoro.

Des travaux d'urgence seront, entre autres, entamés par ce projet Riz Plus pour réhabiliter la digue détruite par le cyclone en 2020 alors qu'elle permet d'irriguer un périmètre de 1 000 ha dans la vallée Marianne et un autre périmètre d'une superficie de 2 600 ha au niveau du secteur PC15. Ce qui permettra de mieux préparer la prochaine campagne culturale, a-t-on indiqué.

Redorer le blason.

Outre la production et la vulgarisation à grande échelle d'engrais minéraux et organiques dans la région Alaotra Mangoro, la production de semences de qualité constitue également une priorité pour l'Etat dans cette région à forte potentialité en riz. Raison pour laquelle, une délégation conduite par le ministre de tutelle Ratohiarijaona Suzelin s'est rendue au Centre de Multiplication de Semences à Anosiboribory.

Elle y a rencontré les deux fédérations des associations paysannes sur place en vue de discuter la relance des activités de ce centre. L'objectif consiste à redorer le blason du CMS Anosiboribory qui était réputé être un grand producteur de semences de qualité à Madagascar.

Dans la même foulée, des jeunes locaux poursuivent des formations au sein du centre CAFPA à Ambohitsilaozana pour devenir des professionnels dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.