Madagascar: Huawei - Trois étudiants malgaches récompensés à l'ICT Compétition 2023 - 2024

Madagascar est une référence en matière de compétences numériques. Le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo l'a réitéré, hier au Novotel, lors de la cérémonie de remise des prix aux trois étudiants malgaches, lauréats de la finale mondiale de l'ICT Competition 2023 - 2024.

L'équipe de Madagascar, composée de Naly Ny Ianja Rakotoarison, Kantohery Tsitohaina et Jean de Dieu Tsitohaimbita Randriamananjara ont, en effet, décroché le second prix lors de cette finale qui s'est tenue du 22 au 25 mai 2024 à Shenzhen, en Chine.

Bien méritée.

Accompagnés de leur enseignant, Tianandrasana Roméo Rajaonarison, ces férus de l'informatique ont remporté un prix de 12 000 RMB , soit 7 800 000 ariary ainsi qu'une opportunité d'embauche au sein de Huawei Madagascar. Une récompense bien méritée pour ces excellents étudiants qui ont bénéficié d'une formation de grande qualité dispensée par les Académies TIC de Huawei.

Faut-il en effet rappeler que l'ICT Competition est un événement international d'échange de talents TIC, conçu par Huawei pour les étudiants des universités et des collèges. Il s'agit d'un événement qui vise à promouvoir le développement d'un écosystème sain pour les talents TIC et à favoriser l'intégration entre l'industrie et l'éducation.

%

Résultats encourageants.

Un événement où à chaque édition, les jeunes talents malgaches des technologies de l'information et des télécommunications obtiennent des résultats encourageants. Raison pour laquelle d'ailleurs, Madagascar sera encore représenté à la 9ème édition de l'ICT Competition. Ce sera, une fois de plus, l'occasion de briller pour les participants malgaches qui découvriront les changements majeurs apportés par Huawei pour rendre le concours encore plus intéressant.

À savoir, l'ajout de nouvelles pistes, notamment en programmation mobile et en innovation, la création d'un concours spécifique pour les instructeurs et enfin le renforcement des critères d'accès aux finales régionales et mondiales. Présent lors de cette cérémonie, haute en couleurs, avec la prestation d'artistes de renommée, Carl Wu, CEO de Huawei Madagascar, a réitéré l'engagement du géant chinois de la technologie numérique d'apporter sa pierre à l'édifice de la digitalisation à Madagascar.