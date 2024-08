Madagascar: Secteur du numérique - Soutien financier du projet PIC3 aux 43 start-ups sélectionnées

Outre l'agri-business et le tourisme, le numérique constitue un nouveau secteur à forte potentialité économique, soutenu par le projet PIC3 ou projet de transformation économique pour une croissance inclusive.

Raison pour laquelle, le projet PIC3 a lancé le programme Miary digital, placé sous l'égide du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère du Développement du numérique, des Postes et des Télécommunications et du ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

Il s'agit d'un programme d'incubation et de financement visant à soutenir les entrepreneurs oeuvrant dans ce secteur. Un appel à projet a ainsi été lancé en vue de sélectionner les projets des startupers désirant bénéficier de cet appui du projet PIC3, dans le cadre du programme Miary digital. Ce qui a permis d'enregistrer 271 dossiers de candidature dans la région Analamanga.

Soutien financier de 15 000 USD.

Suite à une sélection rigoureuse de ces dossiers, 43 start-ups ont été sélectionnées pour pouvoir bénéficier d'un soutien financier à hauteur de 15 000 USD chacun. Ce qui leur permettra de mettre en oeuvre leurs projets respectifs.

Avant cela, le projet PIC3 travaillait en étroite collaboration avec des incubateurs comme NextA, Orange digital Center Madagascar et Zafy Tody pour l'accompagnement et la formation de ces startupers. Les séances de formations portent notamment sur l'entrepreneuriat numérique, l'élaboration d'un business plan, la gestion de projet, les finances d'entreprises et le marketing.

%

Dans la même foulée, des experts ont été recrutés par le biais d'un appel d'offres ouvert sur le plan international pour se charger de l'évaluation technique et financière de chaque projet de ces startupers bénéficiaires.

Création de jeux vidéo.

Il faut savoir que cette première cohorte, basée dans la région Analamanga et qui sera étendue dans d'autres pôles d'intervention du projet PIC3 par la suite, a été marquée par la diversité de ses projets. Les activités touchent, entre autres, l'e-commerce, le gaming, l'agritech et l'e-tech.

À titre d'illustration, le projet compte parmi ses bénéficiaires un entrepreneur dans l'immobilier qui assure les rencontres entre tous les professionnels du secteur pour faciliter l'accès au logement. Une autre start-up oeuvre dans la création de jeux vidéo et d'applications tandis qu'une entrepreneure travaille pour la promotion des artisans et des cultures malgaches. En outre, d'autres start-ups se démarquent par le développement de produits innovants.

On peut citer, par exemple, une révolution dans le secteur de l'énergie solaire dont le système peut être connecté via une application intelligente. Le soutien numérique aux agriculteurs désirant exporter sur le marché international n'est pas en reste. Des logiciels sont également développés en vue d'appuyer des professionnels dans le secteur du tourisme dont les agences de voyage et les tours opérateurs. Pour les transporteurs, les start-ups proposent des marketplaces numériques pour optimiser les itinéraires et réduire les coûts.

Chaîne de valeur complète.

Par ailleurs, une start-up propose des solutions digitales innovantes en faveur des hôteliers tandis qu'une entrepreneure digitale promeut la mise en place d'une plateforme de formation en ligne. Un autre service innovant porte sur la création d'une chaîne de valeur complète des déchets plastiques, et ce, toujours à l'initiative d'une start-up bénéficiaire de ce soutien financier du projet PIC3.

Ce n'est pas tout ! Une plateforme éducative est lancée en vue de moderniser la formation continue des enseignants et une autre plateforme a été mise en place en vue de faciliter la recherche d'emplois de référence surtout pour les jeunes. Il faut savoir que ces différents projets sélectionnés bénéficiant d'un appui financier équivalent à peu près à 69 millions d'ariary, feront l'objet d'un système de suivi et évaluation systématique en vue d'assurer la pérennisation de leurs activités.