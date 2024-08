Afrique de l'Ouest: Début de semaine prometteur pour les trois indices phares de la BRVM

Le début de semaine semble prometteur pour les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) qui ont tous enregistré une hausse à la fin de la séance de cotation de ce lundi 19 août 2024 contrairement à la séance précédente.

L'indice BRVM composite a ainsi enregistré une progression de 0,65% (après une baisse de 0,31% précédemment) à 249,75 points contre 248,13 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,76% (après un repli de 0,34% la veille) à 125,40 points contre 124,45 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige est en augmentation de 0,14% (après avoir cédé 0,57% précédemment) à 111,60 points contre 111,44 points la veille.

La hausse des indices a eu un impact positif sur la capitalisation du marché des action qui a enregistré une hausse de 60,243 milliards, à 9 291,474 milliards FCFA contre 9 231,231 milliards FCFA le vendredi 16 août 2024.

Celle du marché obligataire connait par contre une baisse de 28,069 milliards, passant de 10 447,728 milliards FCFA la veille à 10 419,659 milliards FCFA.

La valeur des transactions est toujours en dessous du milliard FCFA, s'établissant à 728,415 millions FCFA contre 878,942 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,77% à 1 100 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 3,53% à 14 500 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 720 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,04% à 1 000 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 1,94% à 6 830 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,19% à 645 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,11% à 2 600 FCFA), BOA Sénégal (moins 5,01% à 5 215 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 4,61% à 8 490 FCFA) et BOA Bénin (moins 3,13% à 7 275 FCFA).