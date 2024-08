Madagascar: Ambohimangakely - Un gang de sept malfaiteurs arrêté

C'est une belle réussite pour la brigade de gendarmerie d'Ambohimangakely. Les gendarmes ont démantelé un groupe de voleurs spécialisé dans les cambriolages et les attaques à main armée.

Sept individus ont été arrêtés pour vol qualifié avec circonstances aggravantes, incluant le vol nocturne, en réunion, avec effraction, en flagrant délit et en récidive. Ces hommes sont les auteurs des séries de vol et cambriolage à Mahatsara Betsizaraina, Alatsinainy Betsizaraina, et Doany dans le fokontany d'Ambohibe, au sein de la commune rurale d'Ankadikely Ilafy.

Suite aux plaintes des habitants et des environs, la brigade d'Ambohimangakely a lancé l'opération « Fahalemana ». Les investigations menées ont permis d'identifier et d'arrêter ces voleurs, dirigés par un certain « Banga », en un temps record. Ces malfaiteurs commettaient en moyenne deux attaques par semaine. En plus des maisons, ils ciblaient aussi les voitures laissées sans surveillance.

Très mobiles, ils traversaient plusieurs fokontany durant la nuit pour cambrioler des commerces. Les enquêteurs ont découvert que trois des suspects étaient recherchés depuis plusieurs années pour divers délits et utilisaient plusieurs identités pour échapper aux autorités.

Informés qu'un groupe de malfaiteurs était en déplacement dans la commune, les gendarmes ont mis en place un dispositif de surveillance et d'interpellation dans le quartier d'Ambohimangakely et ses environs. La gendarmerie encourage la population à signaler toute présence suspecte aux autorités.