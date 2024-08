Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Aout 2024

Soudan : Aide humanitaire- Les Emirats arabes unis assistent le Soudan à plus de 2080 milliards Fcfa depuis 2014

Les actions de la péninsule arabique ont permis d'atténuer la situation humanitaire difficile causée par le conflit dans ce pays depuis le début du mois d'avril 2023.Le Soudan n’est pas seul. Elle bénéficie, depuis le déclenchement du conflit qui a plongé ce vaste pays de l’Afrique du nord-est dans une profonde crise, du soutien constant des Emirats arabes unis. Cette assistance sous forme d’aide humanitaire s’est même consolidée. Selon une note mise à notre disposition par les services de l’ambassade de ce pays en Côte d’ivoire, c’est plus de de 3,5 milliards de dollars américains (environ 2080 milliards Fcfa) qui a été déboursés, sur la période de 10 ans ((2014-2024) par les Emirats arabes unis pour épauler le peuple soudanais. Le document informatif précise que (30 millions de dollars) ont été décaissés depuis le l’avènement du conflit dans cet Etat en 2023, grâce à l’exploitation de 159 avions de secours, constitué de 10 000 tonnes de nourriture et de fournitures médicales. (Source : fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Gestion de la rumeur - Le Programme national de cohésion sociale forme des acteurs

Des acteurs et leaders sociaux de Facobly et Kouibly (Ouest du pays) ont été formés à « la gestion de la rumeur, la prévention et la lutte contre les discours de haine », lors de deux ateliers de renforcement des capacités, les 13 et 14 août 2024. Ce, à l’initiative du ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, à travers le Programme national de Cohésion sociale (Pncs). « Les discours de haine ont la faculté d'inciter à la violence, de saper la cohésion sociale et de causer des dommages psychologiques.A l'approche des élections présidentielles de 2025, il va falloir que nous tous, nous puissions nous mettre ensemble pour garantir la paix partout en Côte d'Ivoire, et surtout, à Facobly, pour que le gouvernement soit satisfait du comportement inclusif et cohésif de l'ensemble des populations qui composent ce département », a déclaré le directeur général du Pncs, Houssou Konan François. ( Source: Cicg)

Niger : Inondations - 129 décès, 126 blessés, et plus de 28000 ménages sinistrés à la date du 12 Août 2024

Au Niger, les inondations font 129 décès, 126 blessés et plus de 28000 ménages sinistrés à la date du 12 Août 2024, selon la direction de la préparation de l’alerte et de la gestion des catastrophes de la protection civile. À cela s’ajoutent 219.755 personnes sinistrées, 23.619 maisons effondrées et plus de 16.000 têtes de bétails perdues. Notons également qu’à la différence de la situation du 05 Août 2024, il a été enregistré 16.982 ménages sinistrés comptant 129.718 personnes, 15.139 maisons effondrées, 45 décès dont 2 à Diffa, 14 à Maradi, 1 à Niamey, 13 à Tahoua, 5 à Tillabéri et 10 à Zinder, ainsi que 2.221 têtes de bétails perdues. (Source : Anp)

Sénégal : Religion - Le grand Magal de Touba se prépare

Dernière ligne droite avant le Grand Magal de Touba le 23 août prochain. La cité religieuse du centre du Sénégal va accueillir de nombreux fidèles pour commémorer le départ en exil forcé du fondateur de la confrérie mouride, une des plus importantes au Sénégal. Plusieurs habitants de la ville de Touba risquent néanmoins de célébrer le Magal dans les eaux pluviales. Dans plusieurs quartiers, les eaux des dernières pluies ont provoqué des inondations. Le ministre de l’eau et de l’assainissement s’est rendu sur place en fin de semaine dernière pour tenter de soulager les populations. Nguiranene, Keur Niang, Ndamatou, Darou Khoudoss, des noms connus des quartiers de Touba au Sénégal, où les habitants vivent les pieds dans l’eau depuis le début de l’hivernage. À quatre jours du grand Magal de Touba, l’inquiétude règne malgré la volonté des autorités de régler le problème. Cheikh Abdoulahad Mbacké Gaindé Fatma est le président de la Commission culture et communication du comité d’organisation du grand Magal. (Source : Rfi)

Guinée : Brazzaville- Le ministre Moussa Moïse SYLLA reçu par le Président Denis SASSOU N’GUESSO

Le jeudi 15 août 2024, à l’occasion de la fête de l’indépendance du Congo, le Président Denis SASSOU N’GUESSO a reçu en audience plusieurs ministres, dont Moussa Moïse SYLLA, Ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. Cette rencontre a également réuni les ministres en charge de l’Artisanat du Mali et de la République Centrafricaine, ainsi que la Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat du Congo, qui préside la Conférence des Ministres du CODEPA pour 2024-2025. Le Président congolais a été désigné Ambassadeur de l’Artisanat Africain par cette conférence. Le Ministre Moussa Moïse SYLLA a transmis au Président SASSOU N’GUESSO les salutations fraternelles du Président de la République, le Général Mamadi DOUMBOUYA. En retour, le Président congolais a exprimé sa grande satisfaction quant à l’état des relations bilatérales entre les deux pays et a promis de défendre la cause de l’artisanat africain auprès de ses homologues. (Source : africaguinee.com)

Burkina : Lutte contre le terrorisme- L’armée anéantit une grande base terroriste à Nassougou

L’armée burkinabè a anéanti, le 13 août 2024, une grande base à Nassougou (Est), où des terroristes s’étaient massivement installés sous des tentes avec des installations solaires. Toujours dans la zone de l’Est, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés le 16 août 2024 et un important lot de matériel saisi. Les renseignements et les observations ont permis à l’armée burkinabè de repérer, dans la matinée du 13 août 2024, de nombreux terroristes dans la partie sud de Nassougou, dans le parc W. Ces criminels, qui venaient de se réveiller, ont quitté leurs abris cachés sous les arbres pour un regroupement matinal. Les opérateurs aériens ont pris la mesure de la situation et, au moment opportun, ont lancé un puissant missile qui s’est écrasé efficacement sur la position ennemie. « Les VDP des airs » ne s’arrêtent pas là. Ils ont poursuivi les observations sur la zone pendant plusieurs jours jusqu’au week-end écoulé. (Source : Burkina24)

Tension politique - Le meeting des Osc contre la nouvelle constitution reportée

Dans un communiqué, la Novation Internationale informe les populations de Lomé et de ses environs, ainsi que celles de l’intérieur du pays, que le meeting d’information et de sensibilisation initialement prévu pour ce dimanche 18 août 2024 à Agoè-Nyivé est reporté à une date ultérieure. Ce report intervient après que le ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a fait savoir, « par une lettre datée du 18 août et reçue le 16 août, que le lieu choisi pour l’événement, jouxtant la route nationale n° 1, est une zone à forte activité économique ». Selon le ministère, organiser une manifestation à cet endroit « enfreindrait l’article 9-2 de la loi N° 2019-010 modifiant la loi N° 2011-010 du 16 mai 2011, régissant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques ». (Source : alome.com)

Gabon : Pays le plus propre d’Afrique- Le pays en tête, le Sénégal 9è selon une étude des chercheurs de l’université Yale

Le Gabon a été classé premier pays le plus propre d'Afrique, selon une étude récente menée par des chercheurs de l'Université Yale, située à New Haven dans le Connecticut, aux Etats-Unis d'Amérique. Ce classement, selon le confrère s'est fait sur la base d'une évaluation rigoureuse de 58 critères, incluant le changement climatique, la pollution atmosphérique, la gestion des déchets, la déforestation et la biodiversité. Ces critères reflètent l'engagement des nations dans la protection de l'environnement et la gestion durable de leurs ressources naturelles. ( …) Cette reconnaissance souligne les efforts significatifs de ces pays en matière de politique environnementale et de conservation, établissant des modèles pour d'autres nations du continent africain. (Source : alibreville.com)