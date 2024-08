Nigeria: La compagnie pétrolière nationale nigériane affiche une hausse de 29 % de son bénéfice annuel

La NNPC a fait état d'une augmentation significative de son bénéfice annuel, qui s'élève à 3 300 milliards de nairas (2,1 milliards de dollars).

L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 24 000 milliards de nairas, ce qui témoigne d'une croissance substantielle.

Le Nigeria a augmenté sa production de pétrole à 1,75 million de barils par jour, contre 1,56 million de barils par jour.

La Nigerian National Petroleum Corporation(NNPC) a fait état d'une augmentation significative de son bénéfice annuel, qui a progressé de près d'un tiers pour atteindre 3 300 milliards de nairas (2,1 milliards de dollars) au cours de l'année qui s'est achevée en décembre.

Ce chiffre est à comparer aux 2,55 billions de nairas de l'année précédente, alors que la société a généré 24 billions de nairas de revenus, bien qu'aucun chiffre comparatif n'ait été fourni.

La NNPC a également souligné l'augmentation de la production pétrolière, le pays d'Afrique de l'Ouest produisant 1,75 million de barils par jour de brut et de condensats ce mois-ci, contre une moyenne de 1,56 million de barils par jour depuis le début de l'année.

Points clés à retenir

L'économie du Nigeria reste fortement dépendante du pétrole brut, qui représente plus de 80 % de ses exportations, malgré les efforts de diversification. Le pays, qui est l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique, est depuis longtemps confronté au problème du vol de pétrole, notamment l'extraction illégale, le raffinage et le vandalisme sur les oléoducs et les gazoducs.

Ces activités ont eu un impact significatif sur la production et les revenus pétroliers du pays, exacerbant les vulnérabilités économiques et rendant difficile la réduction de la dépendance à l'égard d'un seul produit d'exportation. La lutte contre le vol de pétrole reste une question cruciale pour le Nigeria, qui cherche à stabiliser et à développer son économie.