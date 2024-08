Le nouveau Directeur général de la Société d'aménagement des terres du Delta du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) invite tous les acteurs et partenaires du monde agricole à se mobiliser autour de lui pour réussir le pari de l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans le pays. Officiellement installé vendredi dernier à la tête de cette société, en remplacement de Aboubacry Sow qui lui promet soutien et conseil, Alassane Bâ annonce de nouveaux chantiers pour arriver à ses fins.

Le nouveau patron de la SAED n'a pas manqué de remercier les autorités étatiques pour la confiance portée en sa personne. Avant sa nomination, Alassane Bâ était Directeur du Développement et de l'Appui aux Collectivités territoriales (DDAC) de la SAED. Pour rappel, son prédécesseur et lui ont cheminé pendant plus de vingt-cinq (25) ans en tant qu'ingénieur agronome. La cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités et notables de la région Nord et les acteurs du monde agricole.