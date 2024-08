Nigeria: L'entreprise nigériane Waza lève 8 millions de dollars pour développer des solutions de financement du commerce

Waza, fournisseur de services de paiement B2B pour les marchés émergents, obtient 8 millions de dollars pour son expansion et ses nouvelles solutions de financement du commerce.

Waza, un fournisseur de paiements B2B et de liquidités pour les entreprises des marchés émergents soutenu par Y Combinator, a obtenu 8 millions de dollars en fonds propres et en financement par emprunt pour étendre ses activités au-delà du Ghana et du Nigéria et introduire de nouvelles solutions de financement du commerce.

Le financement comprend un tour de table de 3 millions de dollars en capital d'amorçage auprès d'investisseurs tels que Y Combinator, Byld Ventures et d'autres, ainsi qu'un financement par emprunt de 5 millions de dollars auprès de Timon Capital.

Le PDG et cofondateur Maxwell Obi a souligné que ce financement rapproche Waza de son objectif de transformer les paiements B2B et l'accès aux liquidités pour les entreprises à travers l'Afrique.

Points clés à retenir

Les économies émergentes sont souvent confrontées à des déficits commerciaux qui entraînent une hausse de la demande de dollars, qui dominent le commerce mondial. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande entraîne une augmentation des coûts et des retards dans les échanges. En Afrique, ce problème est aggravé par l'absence de solutions technologiques répondant aux besoins de liquidités des grandes entreprises et des multinationales. De nombreuses plateformes de paiement transfrontalier se concentrent sur les produits destinés aux consommateurs, ce qui laisse une lacune dans les services destinés aux entreprises plus importantes. La récente vague de financement reflète la demande croissante de paiements transfrontaliers dans un contexte d'augmentation des envois de fonds et du commerce mondial. La Banque d'Angleterre prévoit que le marché mondial des paiements transfrontaliers dépassera 250 000 milliards de dollars d'ici à 2027.