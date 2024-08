Sénégal: Bakel - Des acteurs veulent améliorer la distribution des foyers améliorés

Bakel — L'ONG Enda Ecopop, en partenariat avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), a organisé, lundi, un atelier d'échange et de partage entre producteurs et distributeurs locaux de foyers améliorés, dans le but d'améliorer l'accès et la distribution, dans le département de Bakel, de ces équipements de cuisson offrant des rendements énergétiques plus élevés, a constaté l'APS.

"Cet atelier renforce les liens entre producteurs et distributeurs de foyers améliorés dans le but d'améliorer l'accès de ces équipements de cuisson aux ménages et avoir des vendeurs grossistes dans les zones périphériques du département de Bakel ", a expliqué Abdoulaye Badji, coordonnateur régional du Projet de renforcement de l'accès au foyer amélioré d'Enda Ecopop.

"Le foyer amélioré basé sur l'utilisation de fourneau +diambar+ pour la cuisson devient rare dans certaines zones du département", a-t-il signalé.

"C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre en place un système qui nous permettrait de pallier cette rupture à Bakel, où nous n'avons qu'un seul grossiste dans la commune", a-t-il expliqué.

Il a précisé que "l'objectif de ce système est de permettre à chaque ménage de disposer d'un foyer amélioré [fourneau diambar], pour préserver l'environnement et les risques sanitaires".

De son côté, Omar Badiane, conseiller technique à la GIZ, indique que deux aspects ont été développés lors cet atelier pour le renforcement des foyers améliorés dans le département de Bakel, mais aussi la professionnalisation de la production et le développement de la demande.

"On est en train de transformer les producteurs de foyers améliorés en entrepreneurs de foyers améliorés, en les appuyant en équipements, renforcement de capacités et en organisation pour avoir un système local de production beaucoup plus performant", a-t-il déclaré.

"Nous réfléchissons également à comment positionner des grossistes qui ont des capacités financières et des infrastructures capables de faire de grandes commandes de foyers améliorés pour assurer la distribution dans les zones les plus reculées", a-t-il ajouté.

Des autorités territoriales, des commerçants grossistes et des détaillants du département de Bakel ont pris part à l'atelier.