Madagascar: Parc Isalo - Les auteurs des feux recherchés

Tolérance zéro. Les auteurs des feux aux alentours du parc national d'Isalo qui se sont produits dimanche sont recherchés. Ils seront punis, selon la loi qui interdit les feux de brousse et les feux de forêt. Les responsables d'un tel acte peuvent écoper d'une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans.

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a rappelé, hier, la tolérance zéro aux feux de brousse et aux feux de forêt. « Deux personnes ont été arrêtées et placées en détention provisoire suite aux feux qui ont touché le parc national d'Isalo le 3 août. La carbonisation illicite, les feux sauvages et la pénétration illicite dans une aire protégée sont leurs chefs d'inculpation», rapporte ce ministère.

Une superficie de 400 ha a été consumée par les feux lors de ce premier incendie. Le deuxième incendie, qui s'est produit dimanche, n'aurait pas touché le parc. Les flammes ont détruit des rochers et de la savane sur une superficie de 4 ha en dehors du parc. Trois points de feu ont été observés à Zahavola, entre l'hôtel Satrana Lodge et le centre d'interprétation Isalo, et se sont vite propagés. Ils ont été maîtrisés en deux heures de temps, suite à l'intervention des agents du parc, de l'hôtel, de la gendarmerie, de la communauté locale et des étudiants qui ont séjourné sur place. Madagascar National Parks (MNP), qui gère ce parc, annonce de nouvelles mesures contre les feux en cette période de feu. Il invite la population à appeler le numéro vert 955 en cas d'observation de feux et à se donner la main pour éviter leur extension.