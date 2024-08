Madagascar: Ligue 1 - Premier match, premier but pour Rayan

Bon signe à la veille des deux premières journées des éliminatoires à la CAN 2025. Le capitaine des Barea ouvre son compteur. Le milieu de terrain de la sélection malgache, Rayan Raveloson, marque son premier but et le premier de l'AJ Auxerre, durant la première journée de la Ligue 1, dimanche au stade de l'Abbé des champs.

Le club d'AJA, qui vient de remonter en Ligue 1, a défait à domicile OGC Nice, 2 à 1, lors de la première journée. Nice a ouvert le score à la 21e minute, signé Mohamed-Ali Cho.

Le Barea, l'un des plus assidus depuis la période de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, en Égypte, a inscrit le but de l'égalisation (1-1). Il s'est offert le premier but de son club à la 44e minute, un centre venant du côté droit. Rayan a assuré à la finition en deux temps, avec son pied gauche en pivotant. Le but de la victoire de l'AJ Auxerre a été marqué tardivement dans le temps additionnel par Lasso Coulibaly (90e+5). L'équipe de Rayan se hisse dans le top 5 de la Ligue 1, derrière Marseille, PSG, Rennes et Lille.