Madagascar: Moto - Endurance Mahajanga - Troisième levée pour Marco Preve

La course de moto cross « Endurance Mahajanga » s'est déroulée sur la plage Soma Beach au Village touristique, dimanche. Elle compte pour la quatrième manche du championnat.

Confirmation. Marco Preve décroche la victoire à l'Endurance de Mahajanga, dimanche. C'est sa troisième de la saison. Il est sacré vainqueur en toutes catégories confondues et premier dans la catégorie MX1, entre 300cc à 450cc. C'était une course d'une heure trente minutes comptant pour la quatrième manche du championnat de Madagascar d'endurance de moto cross.

La course s'est déroulée dans l'après-midi sur la plage Soma Beach au Village touristique. Absent lors de la manche inaugurale « Enduro Sherco Motul », Marco Preve a ravi les deux précédentes manches, le « Rally Sprint Acerbis » et « Gas Gas Enduro » d'Antsirabe. Marco Preve a réalisé le meilleur tour de 3 :32,366.

Le leader provisoire au classement du championnat, Andy Andrianirina termine à la seconde place au général et dans la catégorie MX1. Andy a été le vainqueur de la première manche et classé troisième durant les deux suivantes.

Spectacle sur la plage

Miaro Razafimahefa complète le podium au classement général et termine premier de la catégorie MX2, entre 250cc à 300cc. Il a décroché la victoire de la première et de la troisième manche, et a été classé deuxième à la deuxième manche. Il est le leader provisoire au classement national de l'élite 2. Chan Ming Thierry finit au pied du podium et est vainqueur chez les vétérans 2.

Finaritra Razafindrakoto, classé quatrième au championnat catégorie MX1, n'a pu faire mieux que la sixième place à Mahajanga. Le dauphin au classement provisoire du championnat catégorie MX1, Miadantsoa Razafinarivo, n'a pas pu, cette fois, finir la course jusqu'au bout. Olivio Ratefiharison est premier chez les amateurs et douzième au général. Leung Yen Sincère remporte la victoire chez les juniors et termine dix-septième au classement toutes catégories confondues.

Le circuit a été technique et rapide à la fois, sur une piste en sable composée de virages, de sauts et de ligne droite.