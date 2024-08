Madagascar: Musique - Nampoina effectue un comeback

Après plusieurs années d'absence, Nampoina a fait son grand retour sur scène en juillet lors du spectacle Génération 2000's aux côtés de Joy K. Elle se prépare désormais à sortir de nouveaux titres.

Nampoina Mickaella Harijaona Andrianambinintsoa, autrefois étoile montante de Pazzapa 3 en 2005 et connue pour le duo "Silaka fanahy" avec Joy K, fait son grand retour sur scène après une longue pause. Lors du spectacle "Génération 2000's", la chanteuse, désormais maman de trois enfants, a retrouvé ses fans et ressenti un fort désir de renouer avec la scène. C'est à partir de ce moment qu'elle a décidé de revenir à la musique. " Le spectacle 'Génération 2000's' m'a révélé à quel point la scène me manquait", confie Nampoina lors d'un entretien exclusif à Ankorondrano.

Après des années d'absence, durant lesquelles elle s'est consacrée à sa famille, elle est prête à revenir à la musique. "Pendant ces années, j'ai surtout été absente des grandes scènes publiques. Mes enfants ont grandi et maintenant, je suis prête à retrouver ma passion pour la musique", ajoute-t-elle. Après sa participation à Pazzapa en 2005, elle a entamé une carrière solo en 2008, publiant plus de cinq titres avant de se retirer. Aujourd'hui, elle effectue son grand retour.

Déterminée

%

Nampoina Mickaella Harijaona Andrianambinintsoa, âgée de 33 ans, envisage de produire un album et plusieurs titres en solo. Elle est ouverte à des collaborations et à des propositions d'auteurs pour écrire ses nouvelles chansons. En 2021, elle a fait un petit retour avec le titre "Tiako izy", écrit par Marion. " Je suis déterminée à revenir dans le monde artistique de manière professionnelle, avec des singles, des albums, et bien sûr, sur scène. Je suis profondément reconnaissante envers les organisateurs du spectacle 'Génération 2000's' pour m'avoir permis de rencontrer mes anciens fans et de faire ce grand retour", explique Nampoina.

En plus de sa carrière musicale et de son rôle de mère de famille, elle nourrit également une passion pour la moto. Malgré le passage des années, sa voix demeure aussi puissante qu'à l'époque de son duo avec Joy K, et elle n'a pas beaucoup changé. Elle reste toujours aussi souriante et pleine de charme, fidèle à l'image que l'on gardait d'elle. Avec une nouvelle énergie et des projets musicaux en perspective, Nampoina s'apprête à revendiquer sa place dans l'univers musical.