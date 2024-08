Madagascar: Tourisme - « Grandes vacances à Toliara » en 2e édition

Toliara sera pendant cinq jours un centre de destination pour les vacances à travers les « Grandes vacances à Toliara », qui mettront en avant des activités au « Dubaï de Toliara ».

Le « Dubaï de Toliara », ou les plages d'Andaboy, sera encore mis en avant cette année. Après le succès de la première édition de «Grandes vacances à Toliara » en 2023 avec près de dix mille personnes enregistrées, les organisateurs promettent de faire mieux pour cette édition 2024.

Les dunes d'Andaboy se situent à la sortie de la ville de Toliara et ont commencé à être exploitées touristiquement l'année dernière. Les « Grandes vacances à Toliara » sont un concept de promotion de la destination touristique Toliara et Atsimo Andrefana, avec les dunes d'Andaboy comme lieu d'accueil de divers événements. « Les dunes d'Andaboy recevront des fêtes, des démonstrations de sport culturel telles que le Doranga, des courses de pirogues, des courses de motos, des treks, des sorties évasion dans les sites de renom d'Atsimo Andrefana et des spectacles avec des chanteurs adulés seront organisés », explique Lalaina Razafitombo, responsable de l'agence événementielle Bakao Services.

Les promoteurs de «Grandes vacances à Toliara», tels que l'Office régional du Tourisme de Toliara, ainsi que des partenaires tels que des sociétés de sécurité et de télécommunication, ont donné des points d'éclaircissement sur l'événement vendredi dernier à Toliara.

Évasion

L'événement se tiendra du 22 au 25 août prochain et veut attirer les touristes nationaux et étrangers ainsi que les habitants de Toliara, à venir constater de visu la beauté des dunes d'Andaboy avec ses sables à perte de vue. Diverses activités seront ainsi organisées pour accompagner les descentes au « Dubaï de Toliara ». Des stands d'exposition de produits artisanaux, de restauration, de jeux divers et des animations ne seront pas en reste. Des chanteurs comme «Kifr » et « ALG » réchaufferont l'ambiance.

Les 23 et 24 août, une évasion en vedette rapide au village balnéaire d'Anakao sur le littoral sud, ainsi qu'une excursion à Nosy Ve pour contempler les oiseaux paille-en-queue et les baleines, est proposée. Une randonnée «Trek'twenty » sur la RN9 avec une visite de la pisciculture d'Ambondrolava et les mangroves de Tsingorintelo, suivie d'une séance de karaoké à Beravy et d'un zumba beach, promet d'être intéressante.

D'autres activités pour les amateurs de sensations fortes et de découverte figurent au menu des «Grandes vacances à Toliara». « La sécurité à Andaboy sera assurée par les forces de l'ordre. Les habitants locaux sont impliqués dans la réussite de l'événement », ont précisé les organisateurs. Les infrastructures d'accueil telles que les parasols et les infrastructures sanitaires, qui ont cruellement manqué l'année dernière, «seront améliorées». Les courants marins à Andaboy, en revanche, ne sont pas à négliger afin d'éviter les accidents de noyade. Les autorités locales se veulent rassurantes quant à la situation d'insécurité qui a régné dernièrement à Toliara. La cité du soleil est... tranquille.

Crimes environnementaux

Les feux volontaires reprennent de plus belle du côté de la région Ihorombe. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur du parc national d'Isalo qu'ils ravagent. Des guides touristiques locaux contactés expliquent que le feu a débuté en fin de soirée hier dimanche du côté du circuit Malaso et s'est propagé le long de la RN7.Des photos ont circulé hier, montrant que les feux sont très proches de la route nationale. Les voyageurs ont pu prendre ces photos depuis leur voiture, et l'éclairage donné par les feux est très visible.

Il y a deux semaines, le feu a été volontairement mis au nord de la Fenêtre de l'Isalo par des charbonniers mécontents, car interdits d'exploiter de ce côté. La superficie brûlée n'est pas encore estimée ; hier, à première vue, plusieurs hectares étaient encore noircis par les feux. Le circuit de l'Isalo est un sentier de savane sèche menant vers divers sites tels que la botte de l'Isalo ou encore les montagnes à parapente.

Les criminels sont attendus pour être pourchassés par les forces de l'ordre. Le parc national est en danger. Heureusement, aux dernières nouvelles, les hôtels ne sont pas menacés par les feux.MiotiSoa Mare