Angola: La vice-présidente du MPLA déplore la mort de Mário Pedro

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a exprimé sa profonde émotion et son sentiment de regret suite à la mort physique du journaliste Mário Pedro Segundo, survenue vendredi, à Luanda, victime de maladie.

Selon un message de condoléances envoyé à l'Angop, la nouvelle a provoqué un énorme sentiment de perte et de tristesse en raison du départ prématuré d'un "journaliste intrépide".

"En ces temps difficiles, les mots s'avèrent insuffisants pour consoler et réconforter la perte irréparable d'un être cher, surtout lorsqu'il s'agit d'un père, d'un mari et d'un grand-père aimant et doté de qualités humaines inhabituelles", peut-on lire dans la note.

Le journaliste Mário Pedro, dit-elle, restera dans les mémoires comme un professionnel dévoué, doté d'un flair journalistique raffiné, qui a toujours exercé sa profession avec éthique et déontologie.

Mário Pedro, souligne-t-elle, a été un professionnel hors pair qui a toujours rempli les différentes missions qui lui ont été confiées avec une grande responsabilité, avec un sens des responsabilités extraordinaire et un sens élevé du devoir.

Selon le leader du parti, Mário Pedro a marqué l'histoire du journalisme angolais, avec une carrière remarquable et inspirante, et laisse un héritage précieux aux nouvelles générations de journalistes.

%

Données biographiques

Né le 21 décembre 1957, dans la municipalité de Dande, province de Bengo, Mário Pedro Segundo est le fils de Tiago Pedro Segundo et de Maria Simão António Segundo, tous deux décédés. Il était marié à Domingas João da Silva Pedro et laisse quatre enfants.

Catholique pratiquant, il a vécu depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte dans le quartier de Sambizanga, à Luanda, où il a suivi et terminé ses études primaires.

Il a fréquenté l'école préparatoire du Collège Vasco da Gama, au centre-ville de Luanda, et l'enseignement secondaire à l'École Industrielle de Luanda, ayant conclu le cycle en 1977. Il a complété la Faculté des Sciences de l'Université Agostinho Neto.

L'ancien journaliste a rejoint l'équipe de l'ANGOP comme stagiaire en février 1978.

Grâce à une bourse de formation en génie pétrolier, à l'Institut Supérieur Technique du Petrole et Gaz de Baku (Azerbaïdjan), il interrompt sa relation de travail avec l'agence, qu'il reprendra cependant trois ans plus tard, une fois contraint de retourner au pays pour des raisons de santé.

Réintégré au sein du personnel de l'ANGOP, il a repris sa carrière professionnelle, accédant à diverses catégories dans différents bureaux, ayant également exercé les fonctions de délégué adjoint de l'ANGOP au Portugal, rédacteur en chef national, rédacteur en chef international, rédacteur politique et chef de la Division Afrique.

En tant que reporter, il a couvert plusieurs événements, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en accompagnant des délégations ministérielles et présidentielles, lors de visites d'État et de sommets.

Mário Pedro Segundo était membre fondateur de l'Union des journalistes angolais (UJA).