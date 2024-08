Angola: La Foire de la pomme de terre et du maïs démarre avec plus de 400 exposants

Cuito (Angola) — Plus de quatre cents exposants nationaux et étrangers participent, depuis ce lundi, à la 5ème édition de la Foire de la Pomme de Terre et du Maïs de Bié, dans la ville de Cuito.

L'événement devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de kwanzas, contre 400 millions lors de la dernière édition.

A l'occasion, la gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, qui a ouvert l'événement, a souligné l'augmentation du nombre d'exposants dans cette édition.

Selon la gouvernante, au fil des années, Bié s'est révélé être une « véritable » puissance agricole, à en juger par l'intérêt des producteurs à accompagner l'Exécutif dans la diversification de l'économie nationale, visant à libérer le pays d'une dépendance « excessive » du pétrole.

Avec la réalisation de la V édition, selon la gouverneure, l'objectif est également d'éveiller l'esprit entrepreneurial, notamment chez les jeunes, ainsi que de dynamiser la production locale et d'encourager les citoyens à adopter la culture de la production agricole.

Dans cette édition, plus de 1 500 tonnes de maïs et 500 tonnes de pommes de terre sont disponibles, ainsi que des haricots, des arachides, tomates, oignons, manioc et autres cultures.

L'ouverture de l'événement s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, Castro Camarada, et des gouverneurs des provinces de Huambo, Moxico et Cuando Cubango, respectivement Pereira Alfredo, Ernesto Muangala et José Martins.

La IVe édition, organisée l'année dernière, dans la ville de Cuito, a vu la participation de 300 exposants.

La première Foire de la pomme de terre et du maïs a eu lieu dans la municipalité de Chinguar, du 8 au 10 août 2019, ayant enregistré une vente de plus de 100 tonnes de maïs et 50 tonnes de pommes de terre.