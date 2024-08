Sénégal: Gora Khouma salue la tenue de l'atelier préparatoire des états généraux des transports publics

Dakar — Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, (URS), Gora Khouma, s'est félicité de la tenue de l'atelier préparatoire des états généraux des transports au Sénégal, ouvert lundi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 30 kilomètres de Dakar, soulignant que son organisation souhaitait l'organisation de telles assises depuis 24 ans.

"Nous nous réjouissons de la tenue de cet atelier qui doit nous conduire vers les états généraux des transports publics. C'est aujourd'hui que l'Etat l'accorde alors que nous avons demandé leur tenue sous les régimes d'Abdoulaye Wade (2000-2012) et de Macky Sall (2012-2024)", a-t-il dit à l'ouverture de cette rencontre de quatre jours.

Cette rencontre, la deuxième du genre, après celle organisée en juillet dernier, se tient dans un contexte marqué depuis quelques années par une recrudescence des accidents de la circulation impliquant pour la plupart des véhicules de transport interurbain.

D'après les données du ministère sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, au cours des trois dernières années, une moyenne annuelle de plus de 4 000 accidents de la circulation, dont 745 décès pour la seule année 2019, ont été recensés, soit près de 2 décès par jour.

"Conscient de la situation, l'Etat veut mettre [les acteurs] autour d'une table pour échanger et trouver des solutions. Et tous les moyens sont bons pour arrêter les accidents", a insisté le secrétaire général de l'URS.

M. Khouma a en outre fait savoir que les transporteurs attendent l'ouverture proprement dite des états généraux pour donner leurs avis sur les difficultés du secteur des transports au Sénégal.

"Pendant les débats, nous partagerons notre expertise pour tirer ce secteur, gravement malade depuis longtemps, de sa cette situation", a-t-il ajouté. Selon lui, l'Etat doit prendre en charge les problèmes du transport en élargissant, par exemple "les routes qui, pour la plupart, datent de 1961". "Il faut que les routes soient aux normes, de même qu'il faut revoir le système de délivrance des permis de conduire", a suggéré M. Khouma.

Venu présider la rencontre, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a rappelé que l'objectif consiste à plancher sur "l'avenir des transports publics" au Sénégal.

"L'objectif est d'échanger avec vous [les transporteurs] sur l'avenir des transports publics dans notre pays, de mieux comprendre vos inquiétudes et difficultés, de connaître davantage vos aspirations et projets et d'y apporter notre contribution", a déclaré Malick Ndiaye.

Les états généraux des transports publics, voulus par le président Bassirou Diomaye Faye, sont prévus en novembre prochain.