Sénégal: Visite du président de la République à Touba - Bassirou Diomaye Faye fait de l'accès à l'eau sa priorité

Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de son épouse Mary Faye, a été reçu par le Khalife général des mourides. Le chef de l'Etat fait de l'accès à l'eau dans la ville de Touba sa priorité.

Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrivé aux environs de 17h42h à la résidence Darou Miname de Touba. Vêtu d'un grand boubou blanc, il a été accueilli à sa descente du véhicule par le porte-parole du Khalife général des Mourides Serigne Bassirou Abdoul Khadre Mbacké et d'autres dignitaires mourides. Après une vingtaine de minutes, le Khalife des Mourides Serigne Mountakha est entré dans la salle.

Devant le Khalife général des Mourides, le Président Diomaye Faye a déclaré : « Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes très contents de venir à Touba. J'avais instruit le Premier ministre et tous les membres du gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation du Magal. Il s'agit du ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, du ministre de l'Intérieur, du ministre du Commerce et de tous les ministres et acteurs impliqués dans l'organisation du Magal.

Nous vous demandons de prier pour le pays. Nous vous souhaitons une bonne santé et une longue vie », a-t-il martelé. Avant de : « Nous nous efforcerons de poursuivre nos engagements pendant et après le Magal. Notre priorité, c'est de régler définitivement le problème de l'eau à Touba ». Le porte-parole du Khalife général des Mourides Serigne Bassirou Abdoulkhadre Mbacké a remercié le Président de la République et sa délégation. Il a également exhorté tous les usagers de la route à la prudence. Selon lui, la route a fait plus d'une vingtaine de morts l'année dernière.

Des accidents souvent causés par la défaillance humaine. Il demande ainsi aux chauffeurs d'être prudents sur nos routes car beaucoup d'accidents ont été notés, ces derniers jours. Le Khalife général des Mourides s'est engagé à l'accompagner le chef de l'Etat. Il a demandé de cultiver la paix avec tous même avec ceux avec qui on ne partage pas la même religion. Il a rappelé l'importance de rendre grâce à Dieu. Le Magal, a-t-il dit, commémore le départ en exil de Serigne Touba. Les ministres Général Jean Baptiste Tine, Balla Fofana, El Malick Ndiaye, Cheikh Diba, Cheikh Tidiane Dièye, Serigne Guèye Diop, Maimouna Dièye, Alioune Dione et Aida Mbodji, DG de la Der, faisaient partie de la délégation.