Afrique: Sommet de l'avenir 2024 - Carole Agengo invite les sociétés civiles d'Afrique à plus d'engagement

Oratrice de la visio-conférence organisée par le Centre d'information pour les Nations unies, le 19 août à Brazzaville, Carole Agengo, coprésidente du comité de planification de la Conférence sur la société civile 2024, a souligné l'importance de faire entendre la « voix » de la société civile et de l'inclusion de l'Afrique dans les hautes sphères décisionnelles.

Face aux jeunes congolais, membres des organisations non gouvernementales pour certains et entrepreneurs pour d'autres, la coprésidente a restitué les conclusions de la Conférence sur la société civile qui s'est tenue en mai à Nairobi, au Kenya, prélude au « Sommet de l'avenir » prévu le 22 septembre à New York, aux Etats-Unis.

« Il est important que cette conférence soit inclusive pour soutenir l'amplification des voix et des initiatives diverses, afin que les changements positifs ne soient pas seulement favorables pour l'Occident, mais également en faveur de l'Afrique en tenant compte de toute la diversité qu'elle représente », a déclaré Carole Agengo.

La coprésidente du comité de planification de la Conférence sur la société civile 2024 a ajouté: « Nous encourageons les sociétés civiles d'Afrique à s'engager dans les différentes activités en lien avec ce sommet pour s'assurer que l'Afrique est valablement représentée et que les questions concernant son développement, la gestion de ses ressources naturelles, sa jeunesse, mais aussi la question du changement climatique et ses effets sur le continent soient sur la table des discussions ».

Carole Agengo a affirmé qu'il était vital pour les organisations du Sud de collaborer avant le sommet pour que l'accent soit mis sur l'inclusion et la participation de l'Afrique aux questions spécifiques à son développement.

Le Sommet de l'avenir réunira les États, organisations de la société civile, secteur privé et la jeunesse du monde. Il paraît donc comme un cadre propice à la collaboration entre la société civile et les Etats, car ces derniers devraient, lors de ces assises, aboutir à un pacte pour l'avenir du multilatéralisme, ambitieux et transformateur. Ce pacte s'appuiera sur des consultations inter-gouvernementales, ainsi que sur des contributions de diverses parties prenantes, notamment de la société civile.

La tenue de ce sommet découle du rapport « Notre programme commun », publié par le secrétaire général des Nations unies, en septembre 2021, à l'occasion du 75e anniversaire de cette organisation. Il met en avant l'importance d'accélérer l'atteinte des Objectifs de développement durable, appelant ainsi à l'organisation d'un sommet de l'avenir en 2024.

Une série de questions-réponses sur le processus de participation des jeunes congolais à ce sommet a été le point de chute de cet échange.