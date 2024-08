Afrique: Ligue des champions / L'USM prend option à Yaoundé - Du réalisme à revendre !

En dépit de la fatigue du voyage et un effectif pas encore au point, les Monastiriens ont fait ce qu'il fallait à Yaoundé : gagner par le plus petit des scores avec en prime une belle option en prévision de la manche retour.

Pour le coach usémiste Mohamed Sahli, les conditions n'étaient pas réunies pour réussir sa mission à Yaoundé. Pourtant, il l'a fait en allant s'imposer face au champion du Tchad, l'AS PSI, en match aller comptant pour le 1er tour préliminaire de la Ligue des champions. Pour rappel, l'USM a remporté la victoire devant l'AS PSI sur le score de 1-0. Le but de la victoire est signé Fabrice Zeguei ( 30').

Gérer une heure de jeu...

Faute d'un avant bien aguerri, étant que Fayçal Mannai ne reprend les entraînements que cette semaine et vu que la nouvelle recrue Aymen Harzi n'est pas encore au point (tous ses camarades ne le sont pas encore étant que la préparation d'intersaison n'est pas achevée), c'est donc un défenseur, en l'occurrence Fabrice Zeguei, qui a délivré l'équipe après une demi-heure de jeu. Le bon timing !

Il fallait tout simplement gérer la suite du match et c'est ce que les Usémistes ont réussi à faire. D'abord, en préservant cet avantage au score jusqu'à la pause, ce qui leur a permis de rejoindre les vestiaires avec un ascendant psychologique. Puis, il fallait se montrer réaliste et sobre en deuxième mi-temps en calmant les ardeurs des attaquants tchadiens qui se sont montrés particulièrement agressifs dans le jeu au début de la seconde mi-temps. Au fil des minutes et face à la solidité de la défense monastirienne, les attaquants tchadiens se sont montrés à court de solutions et ils n'ont pas réussi à revenir dans le match.

Bref, le réalisme des Usémistes a prévalu à Yaoundé. En dépit de la fatigue du voyage et un effectif pas encore au point, Mohamed Sahli et ses joueurs ont fait ce qu'il fallait : gagner par le plus petit des scores avec en prime une belle option en prévision de la manche retour.

Tout est dans la récupération

Sur le papier et sur le terrain aussi, le champion du Tchad, l'AS PSI, garde encore des chances intactes pour rattraper le coup et se qualifier malgré la défaite. Un but suffit aux Tchadiens au match retour pour remettre le compteur à zéro.

A Sousse, dimanche prochain, il faut s'attendre à ce que le champion du Tchad joue son va-tout dès le départ. Pour le contrecarrer, il suffit à Mohamed Sahli et à ses hommes de rééditer le scénario de l'aller en cherchant à ouvrir le score dès la première mi-temps. Le scénario idéal qui tuerait tous les espoirs des Tchadiens.

Ceci dit, comme les joueurs manquent d'expérience africaine et qu'ils ne sont pas suffisamment armés pour faire face à la fatigue, étant qu'ils étaient amenés à refaire le même long périple pour regagner Tunis, la clef de réussite pour le match retour réside en une bonne récupération.