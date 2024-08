Tunisie: CA / En marge du test face à l'ES Sétif - Un souci offensif...

Pour la première fois en cette période de présaison, le Club Africain accuse un défaut de réussite.

Le Club Africain s'est donc produit dimanche dernier au Zouiten à l'occasion de son quatrième match de préparation. L'équipe clubiste a ainsi croisé les Algériens de l'Entente Sportive Sétifienne et la rencontre s'est soldée par un nul vierge. Lors de ce test fort instructif, David Bettoni a aligné d'entrée Moez Hassen, Bouabid, Makrem Sghaier, Wills Tene, Zaâlouni, Khélil, Zemzemi, Ghaith Sghaier, Srarfi, Khadhraoui et Eduwo.

Puis, à partir du retour des vestiaires, Oussema Shili, Mohamed Amine Laâjimi, Vincent Koziello, Philippe Kinzumbi, Bilel Ait Malek et Hamdi Laâbidi ont progressivement enregistré leurs entrées. En dépit de la parité qui a sanctionné les débats, les enseignements de ce match amical sont multiples. Primo, pour la première fois en cette période de présaison, le CA accuse un défaut de réussite. Et lors de ce test face à l'ES Sétif, la nouvelle recrue congolaise, Philippe Kinzumbi, et le Français Vincent Koziello (qui n'a pas encore signé), ont pris part à cette rencontre amicale.

Makrem Sghaier, intraitable

Sur la pelouse du stade Chedly Zouiten, Bettoni a ainsi opté pour un plan en 4-3-3, renouant avec certaines constantes de la saison passée, avec Ahmed Khélil en tant que sentinelle placée juste devant l'axe défensif, Ghaith Sghaier, relayeur, Eduwo en pointe, Srarfi sur l'aile droite et le néo-Clubiste Khadhraoui sur le couloir opposé. Contre Sétif, le CA a affiché un visage rassurant en défense et au milieu, mais insuffisant en attaque. L'occasion la plus claire de marquer en première période est à mettre à l'actif du Nigérian Kingsley Eduwo qui a brûlé la politesse à son ange gardien pour se présenter seul face au gardien sans pour autant le tromper.

Par ailleurs, l'axial Makrem Sghaier fut l'un des meilleurs sur le terrain. Le jeune défenseur clubiste s'est illustré par sa bonne lecture du jeu, son anticipation payante et son placement intelligent. Intraitable derrière, Sghaier a disputé tout le match et a forcément marqué des points dans la perspective de gagner ses galons d'axial titulaire au sein de la formation clubiste.

En seconde période à présent, dès le début du second half, le staff a lancé Vincent Koziello en lieu et place de Zemzemi. Le milieu relayeur de 28 ans est à revoir, sachant qu'il n'a pas été correctement servi par ses coéquipiers en 45' de jeu. Toutefois, il s'est démené à quadriller et à ratisser en long et en large la plupart du temps octroyé. Toujours en seconde mi-temps, vers l'heure de jeu, Eduwo a fini par toucher au but et marquer mais son but a été refusé pour position de hors jeu très sévère.

Lors de ce second half, le plateau technique a opéré quelques changements, avec en défense l'entrée du latéral gauche Shlili à la place de Wills Tene Nkingne (le Camerounais ayant au passage brillé par ses interventions défensives et son activité sur son flanc), ainsi que les apparitions de Kinzumbi et Bilel Ait Malek qui ont apporté davantage de mordant au CA. Ait Malek a même failli ouvrir la marque suite à une percée et un assist de Zaâlouni. Enfin, mention honorable en faveur de Bouabid également alors que Ben Abda a été mis au repos en raison d'une légère blessure.