Congo-Kinshasa: Mukoko Samba appelle les importateurs des produits alimentaires à appliquer les mesures contre la vie chère

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Economie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni lundi 19 août à Kinshasa les importateurs des produits alimentaires pour que ces derniers appliquent rapidement les mesures contre la vie chère en République démocratique du Congo prises par le Gouvernement.

« Vous avez intérêt à prendre vos responsabilités, car plus vos clients achètent, plus vous allez accroître vos chiffres d'affaires. Mon ministère et le Gouvernement, que dirige Mme Judith Suminwa, ont déjà pris leurs responsabilités en supprimant certaines taxes jugées illégales ou celles qui ne devraient pas exister, afin de soulager vos charges sur le plan de la parafiscalité », a rappelé Daniel Mukoko Samba.

Selon lui, ce processus de la baisse des prix de certains produits qui vient de commencer, va se poursuivre.

Ibrahim Issaoui, patron de la Société commerciale import-export (SOCIMEX) et vice-président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), a salué les efforts du Gouvernement central, pour avoir pris la décision de supprimer certaines taxes qui sont à la base de la hausse des prix de certaines denrées en RDC.

« Si le Gouvernement réussit à supprimer certaines taxes comme promis, une chose reste sûre : la population congolaise va souffler parce que les prix des produits ciblés vont réellement baisser. La sommation de toutes ces taxes pèse énormément sur les épaules des opérateurs économiques. Nous espérons que nous allons arriver à un bon résultat pour l'amélioration du pouvoir d'achat de la population », a soutenu Ibrahim Issaoui.

A l'occasion, ces importateurs ont promis leur soutien au Gouvernement et au ministre Daniel Mukoko Samba qui porte ce projet, en sa qualité de président de la Commission économique, financière et ce construction (ECOFIRE).

Des sanctions envisagées

Le Gouvernement avait décidé d'alléger la fiscalité sur les importations de neuf produits dont la viande, la volaille, le poisson, le poisson salé, le lait en poudre, le riz, le maïs, l'huile végétale et le sucre.

Daniel Mukoko Samba avait annoncé mardi 13 aout la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Alors que les autres produits verront leurs charges être réduites de 5, 25 et 50%.

Selon lui, cette initiative vise à privilégier le bien être des Congolais face aux services de l'Etat qui bénéficient de ces frais.

Il a mis en garde et promettre des sanctions contre les éventuels réfractaires à ces mesures.