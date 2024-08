Congo-Brazzaville: Marché carbone - Les acteurs congolais au défi de la formation

L'intégration de la composante risques et opportunités climatiques dans un projet de développement s'impose aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux entités du secteur privé. Pour tenter de rattraper leur retard sur ce volet de l'économie verte, des cadres et dirigeants d'entreprise vont se former, du 9 au 13 septembre, à Pointe-Noire, aux enjeux du marché carbone.

La rencontre sur la thématique de l'économie verte est initiée par deux plateformes, Afrique RSE et Doing good in Africa, dans une perspective de création d'un bureau national du marché carbone. En effet, les participants à la prochaine session échangeront essentiellement sur « Les risques et opportunités carbone », « Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre » et « La stratégie bas carbone ».

Le projet de création du marché carbone constitue l'un des instruments de financement de la mise en oeuvre des Contributions déterminées au niveau national (CDN). Documents de référence sur la stratégie de décarbonation des économies nationales, les CDN sont des engagements renouvelés tous les cinq ans par les pays signataires de l'Accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique. Celles-ci définissent des actions visant à réduire les émissions et à s'adapter aux effets des changements climatiques.

À l'instar d'autres pays africains ciblés par ce programme de formation, le Congo a élaboré sa CDN sur laquelle il compte pour la mobilisation des fonds verts dans le cadre de la finance carbone. La condition pour l'obtention de ces financements est la décarbonation effective des économies et, dans cette optique, les pays concernés sont tenus d'imposer des objectifs substantiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux entreprises qui opèrent sur leurs territoires.

%

Au cours de la session de formation de Pointe-Noire, d'après les organisateurs, les intervenants vont procéder à la présentation sur : la stratégie nationale pour la réduction du carbone (CDN et les opportunités de l'économie décarbonée) ; les principales conclusions du rapport de la Banque mondiale sur le climat et développement du Congo Brazzaville ; l'impact du changement climatique sur les business models ; l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre et l'élaboration d'une stratégie bas carbone.