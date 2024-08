Afrique de l'Ouest: Lutte contre l'immigration irrégulière - Pedro Sánchez va entamer une tournée en Afrique

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, entreprendra un voyage du 27 au 29 août qui le conduira en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie pour renforcer la coopération contre la migration irrégulière.

La tournée, programmée depuis le début de l'été, inclura des rencontres avec les présidents des pays concernés. Face à l'augmentation des arrivées de migrants irréguliers sur les côtes espagnoles, notamment aux Canaries, Pedro Sánchez souhaite réaffirmer son soutien aux pays d'origine et de transit, et intensifier les efforts pour prévenir ces mouvements. Ce voyage marque sa deuxième visite en Mauritanie en moins de six mois, après une précédente mission en février avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Au cours de la visite, une aide de plus de 500 millions d'euros avait été annoncée pour le développement et la lutte contre la migration illégale. Pedro Sánchez rencontrera à Nouakchott le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, récemment réélu. Il visitera également le Sénégal, où il rencontrera le nouveau président Bassirou Diomaye Faye pour la première fois depuis son entrée en fonction en avril. Pour la Gambie, ce sera la première visite de Sánchez où il rencontrera le président Adama Barrow, à Banjul.

Le nombre de migrants clandestins arrivés dans l'archipel des Canaries entre le 1er janvier et le 15 août a plus que doublé par rapport à la même période l'an dernier, passant de près de 10 000 à plus de 22 000, selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur. L'organisation non gouvernementale espagnole Caminando Fronteras, qui vient en aide aux migrants, estime que plus de 5 000 d'entre eux ont péri en mer au cours des cinq premiers mois de l'année, soit une moyenne de 33 décès par jour, alors qu'ils tentaient de se rendre aux Canaries.