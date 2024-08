Congo-Brazzaville: Football des jeunes - L'équipe I-5 remporte le tournoi Ajid

Après deux mois de compétition, le tournoi de football organisé par l'association les Amis de Junior Ibara pour le développement (Ajid) a pris fin le 18 août à Pointe-Noire, au terrain situé non loin de la commune de Ngoyo, par la victoire aux tirs au but de l'équipe I-5 sur Jeunesse Sport, deux équipes du CQ 609.

Vingt-quatre équipes ont pris part au tournoi auquel se sont déroulés, dans la sportivité et le fair play, près de soixante matches. Ainsi, après la phase éliminatoire, le carré d'as était constitué des équipes I-5, Jeunesse sport, Magnificat et Synagogue. Les deux premières se sont imposées lors des demi-finales et ont disputé la finale le 18 août, en présence de Genest Wilfrid Paka Banthoud, administrateur-maire de Ngoyo; des responsables des quartiers; des dirigeants des clubs et des invités.

Aprement disputée, la finale s'est soldée sur le score nul de zéro but partout au terme du temps réglementaire. L'équipe de I-5 a remporté le graal en triomphant de Jeunesse sport à la fatidique séance des tirs au but.

Heureux, Maixent Oniangé, joueur de I-5, a déclaré: « Nous remercions les organisateurs d'avoir mis en place ce tournoi qui nous a permis de nous exprimer à travers le football. Grâce au soutien de nos supporters et aussi à la stratégie mise en place par notre encadrement technique, à savoir la cohésion et la complémentarité, nous sommes sortis victorieux et nous en sommes très fiers ».

Pour Junior Ibara, président d'honneur de l'association Ajid, organisateur du tournoi, la joie a été immense et le pari gagné. « Je crois que l'objectif que nous nous sommes assignés en organisant ce tournoi a été atteint, à savoir réunir la jeunesse autour des valeurs de cohésion, d'entente et du vivre ensemble. Le président de la République ayant dédié cette année 2024 à la jeunesse, nous avons voulu accompagner cette adresse en initiant ce tournoi ici à Ngoyo.

Au vu du bilan et de la satisfaction de tous, nous pensons renouveler l'expérience en organisant, lors des prochaines vacances, la deuxième édition dudit tournoi. Nous sommes totalement comblés aussi puisque l'administrateur-maire de Ngoyo nous a soutenus en patronnant cette première édition », a laissé entendre le président d'honneur de l'Ajid.

Les deux premières équipes ont reçu des trophées tandis que les autres demi-finalistes ont été récompensées par des maillots. Les arbitres ont également été primés.

Signalons que l'association Ajid, dont le siège est situé à au CQ 603 Tchimbambouka, sur l'avenue des caravanes, intervient aussi dans l'humanitaire, l'entraide en mettant en avant le vivre ensemble. Avec près de 500 membres, Ajid va organiser, dans un bref delai, une campagne de don de sang pour pallier le déficit des produits sanguins dans les hôpitaux. Elle va continuer à asseoir son ancrage en prônant sans cesse la cohésion et en suscitant d'autres adhésions autour de cet idéal.