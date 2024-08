Ile Maurice: Les enfants ont aimé «Vinn Dir Enn Ti Bonzur a Tonton Malcolm»

Dans le cadre de l'exposition «Enn ti Dialog avek Malcolm» présentée par l'artiste Krishna Luchoomun, un atelier créatif intitulé «Vinn Dir Enn Ti Bonzur a Tonton Malcolm», a été organisé le samedi 10 août pour les enfants de 7 à 13 ans à The Hybrid, Telfair, Moka.

La douzaine d'enfants qui ont participé à cet atelier ont passé un moment merveilleux et créatif. L'atelier a commencé par une visite de la galerie pour découvrir les oeuvres de Krishna Luchoomun ; ce dernier s'est inspiré des oeuvres de Malcolm de Chazal, grand penseur, écrivain et peintre mauricien. Les jeunes participants ont ensuite été introduits à Malcolm de Chazal et à son monde fantastique. Krishna Luchoomun souligne qu'aucun des participants n'avait entendu parler de Malcolm de Chazal, ni vu ses oeuvres auparavant.

Après une courte présentation sur Malcolm de Chazal, les participants ont été invités à examiner attentivement les oeuvres exposées et à esquisser les éléments qui ont retenu leur attention. Il leur a ensuite été demandé de transférer leurs dessins sur des masques réalisés au préalable à partir de ballons, papier et colle. Chaque enfant avait un masque et était invité à y peindre son dessin dans ses couleurs préférées. Krishna Luchoomun a animé l'atelier, aidé par les jeunes artistes Meekshuma Naek et Deerooven Pavaday, qui ont joué un rôle important en tant que facilitateurs, inspirant et guidant les enfants tout au long du processus créatif.

Par la suite chaque participant a eu l'opportunité de porter son masque de ballon unique pour une toute première performance de rue dans la rue principale de Telfair. La vue de ces jeunes artistes surprenant les passants et les gens dans les cafés, restaurants et magasins a ajouté une couche inattendue de plaisir et d'excitation à l'atelier, laissant une impression durable sur tous ceux qui l'ont vu. L'atelier s'est terminé par un délicieux déjeuner pour les enfants et un partage de chocolats. Cette expérience unique, pleine de créativité et de plaisir, laissera certainement un impact durable sur les enfants impliqués, soulignant le succès de l'atelier.