Ile Maurice: Ingenia Ltd investit dans l'électrolyse à membrane

Ingenia Ltd investit dans la technologie d'électrolyse de pointe pour produire de l'hypochlorite de sodium (Javel) à haute concentration (12 %), renforçant ainsi son engagement envers la durabilité et l'innovation. L'entreprise se spécialise dans l'innovation et les technologies écologiques pour les secteurs de l'agriculture, du traitement de l'eau et des solutions industrielles. Elle s'efforce de fournir des solutions efficaces tout en minimisant son impact environnemental. L'électrolyse à membrane est un processus qui utilise l'électricité pour transformer le sel et l'eau en hypochlorite de sodium, aussi connu comme Javel.

L'hypochlorite de sodium est un désinfectant très efficace, utilisé dans de nombreux domaines comme le traitement de l'eau, la désinfection des surfaces et la fabrication de divers produits industriels. Cette méthode d'électrolyse offre plusieurs avantages par rapport aux méthodes plus anciennes de production de Javel. Par exemple, elle peut être plus efficace et plus respectueuse de l'environnement, ce qui en fait une option intéressante pour les industries qui ont besoin de grandes quantités de désinfectant. L'équipement présente plusieurs avantages par rapport aux anciennes méthodes de fabrication d'hypochlorite de sodium.

L'électrolyse utilise des matières premières très simples pour produire l'hypochlorite de sodium. Elle ne nécessite que du sel, de l'eau et de l'électricité. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques comme le chlore gazeux ou le chlore sous forme de granulés. En d'autres termes, avec ce procédé, on simplifie le processus en se passant de ces produits chimiques supplémentaires, ce qui peut rendre la production plus sûre et plus facile à gérer.

L'hypochlorite de sodium fabriqué par électrochloration est de très bonne qualité et plus stable. Il est donc moins susceptible de se détériorer ou de perdre son efficacité avec le temps. Cette stabilité le rend particulièrement adapté pour une variété d'utilisations.

L'électrolyse à membrane est un procédé qui utilise moins d'énergie en comparaison aux méthodes traditionnelles. Cela signifie qu'elle consomme moins d'électricité pour produire le même produit, ce qui est bénéfique pour l'environnement. En étant plus économe en énergie, elle contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui sont des gaz responsables du réchauffement climatique.

L'investissement d'Ingenia dans l'électrolyse à membrane lui permettra de renforcer sa position de leader sur le marché mauricien et africain de l'hypochlorite de sodium. «L'investissement d'Ingenia dans l'électrolyse à membrane marque une étape importante dans notre engagement envers l'innovation et la durabilité», déclare Norbert Catherine, ingénieur mécanique responsable du département Aqua d'Ingenia. «Cette technologie nous permettra de produire un hypochlorite de sodium de qualité supérieure tout en réduisant notre impact environnemental et en minimisant les risques pour la santé et la sécurité de nos employés.»

«Nous sommes convaincus que notre nouvelle technologie d'électrolyse sera un succès sur le marché», soutient pour sa part Dheer Narrain Roy, responsable d'Aqua and International Business. «Elle nous permettra d'offrir à nos clients un produit de qualité supérieure à un prix compétitif, tout en contribuant à la protection de l'environnement.» La société prévoit de proposer son nouvel hypochlorite de sodium à une variété de clients, incluant des entreprises spécialisées dans le traitement de l'eau, la désinfection, ainsi que dans le secteur chimique.