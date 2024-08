Ile Maurice: Cadbury lance sa campagne «Yours for Generations» et invite les Mauriciens à y participer

Les chocolats Cadbury ont marqué l'enfance de plus d'une génération. Un goût chocolaté, qui demeure l'un des favoris même à l'âge adulte. Cette année, Cadbury célèbre ses 200 ans et pour l'occasion lance la campagne Yours for Generations. Cette campagne aussi bien à Maurice que dans d'autres territoires est un mariage entre la riche histoire de la marque et l'utilisation des technologies contemporaines. Dans le cadre de cet événement, Cadbury remet sur le marché des éditions limitées, au caractère vintage de sa gamme Cadbury Dairy Milk, et invite les Mauriciens, toutes générations confondues, à partager sur un site web spécial, leurs souvenirs les plus chaleureux associés à Cadbury. Des prix sont à la clé de cette initiative.

Fondée en 1824 par John Cadbury, la marque est présente à Maurice depuis 1994. Une présence remarquée sur notre sol. Raconter ses moments Cadbury et les faire vivre à d'autres : c'est ce que la campagne Yours for Generations appelle à faire, en utilisant le microsite spécial www.cadbury.africa. Vous pouvez y poster des témoignages en format vidéo, audio, image ou texte. Une sélection de ces souvenirs partagés sera mise sur les réseaux sociaux, en hommage à la présence de Cadbury dans la vie locale à différentes époques.

«Cadbury est plus qu'une marque de produits et ce, depuis de nombreuses décennies ; elle a su se faire une place de choix dans le vécu et les foyers de nombreuses personnes. Notre parcours ensemble est marqué par des moments qui renforcent le partage généreux, les liens familiaux et la création de beaux souvenirs. Notre campagne, reposant sur cette tradition de partage que nous avons créée, prend une dimension encore plus exaltante avec l'intégration de ces belles histoires personnelles», souligne Motsamai Pule, Mondelez International Marketing Lead pour la région Rest of Africa (ROA), dont fait partie Maurice.

%

Cette campagne offre aussi la possibilité de remporter des prix en espèces ou en bons d'achat grâce à des produits Cadbury vintage. Cette série spéciale de Cadbury Dairy Milk, reconnaissable par son esthétique rétro, porte des codes sur les emballages. En entrant les codes de deux emballages sur le microsite Cadbury consacré à la campagne Yours for Generations, les participants peuvent gagner des prix. Les instructions sont sur le site. À noter que les emballages vintage lancés dans le cadre du bicentenaire de Cadbury habillent huit produits. Ils adoptent les couleurs emblématiques de différentes époques ; par exemple, le violet et or des années 60, ou le nouveau design des années 80, qui renforçait le slogan A Glass and a Half. Si vous êtes un fan de Cadbury, n'hésitez pas à participer à la campagne.