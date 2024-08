Ile Maurice: Un pas de plus vers une alliance MSM-PMSD

L'ordre est arrivé vendredi. La mairesse de Beau-Bassin-Rose-Hill, Rajeneedavee Mootoo Caroopen, et celle de Curepipe, Divika Pabaroo, ainsi que leurs adjoints, respectivement Jay Krishna Choolun et Samy Chellen, ont été priés de quitter leur poste au plus tard demain alors qu'ils ont été élus en mai 2023. Cette directive, déclare une source, est venue directement du bureau du Premier ministre et la ministre de la Sécurité sociale et députée de Stanley-Rose-Hill, Fazila Jeewa-Daureeawoo, a eu un rôle à jouer pour convaincre la mairesse de Beau-Bassin/Rose-Hill et son adjoint. La ministre n'a pas voulu confirmer si elle a eu un rôle à jouer dans cette démarche. «Pas de commentaire», a-t-elle déclaré quand nous avons fait comprendre à son bureau que nous voulions lui poser quelques questions sur ces changements.

D'ailleurs, à hier matin, plusieurs conseillers de la mairie de Curepipe n'étaient pas au courant de cette manoeuvre du gouvernement, mais la situation est tout autre à Beau-Bassin/Rose-Hill. Des élus des villes soeurs ont eu vent, depuis vendredi, que le Mouvement socialiste militant (MSM) voulait faire de la place pour qu'au moins un des élus du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) soit propulsé à la tête de la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill. Ils sont sept élus bleus de cette ville qui sont dans l'opposition depuis la cassure entre le MSM et le PMSD en décembre 2016. Cependant, le leader des bleus, Xavier-Luc Duval, affirme à l'express qu'il ne détient aucune information à ce sujet. «Je n'ai aucune information sur toute cette affaire. Je serai surpris donc si tout cela est vrai», répond-il.

Toutefois, quelques conseillers de Beau-Bassin- Rose-Hill se sont enquis auprès de la direction du PMSD. Un haut cadre leur a dit qu'il est trop tôt pour leur donner des informations. Nous avons également contacté divers cadres des bleus qui nous ont dit que les choses pourraient aller dans ce sens, mais que rien n'avait encore été conclu. Olivier Barbe serait intéressé par le poste de maire. Nous avons contacté le conseiller bleu, mais il n'a pas répondu à nos appels. Une certitude. Une décision politique est derrière ces changements. La mairesse de Beau-Bassin-Rose-Hill, Rajeneedavee Mootoo Caroopen, est attristée. «Je ne m'attendais pas à cette directive. Normalement, un maire a un mandat de deux ans. Je ne suis qu'à mi-chemin de mon mandat, mais si je dois céder ma place, je le ferai. Je suis loyale. Je crois en mon parti. J'avais pris cette demande positivement, mais quand j'ai compris qu'il y a une autre raison derrière, j'étais déçue. Ce sont les leaders qui ont pris cette décision», déclare-t-elle. Est-ce pour céder le fauteuil de maire ou adjoint maire au PMSD ?, lui avons-nous demandé. «Je ne sais pas. En tout cas, cette décision me rend très triste», répète-t-elle.

La mairesse tente de retarder son départ afin de présider une conférence nationale et régionale des maires, mais la direction du MSM veut qu'elle parte au plus vite. Cependant, le cas de Jay Krishna Choolun prend une autre tournure. Il est un membre du Muvman Liberater et n'a pas souhaité faire de commentaire.

Mais des membres de ce parti affirment que c'est une énième couleuvre que le MSM tente de leur faire avaler. Nous avons essayé en vain d'avoir Ivan Collendavelloo pour une réaction. D'après nos renseignements, il est agacé par la situation et souhaite que David Utile redevienne le prochain maire de Rose-Hill.

Quelques conseillers de Curepipe ont appris la nouvelle hier matin. Divika Pabaroo, la mairesse de cette ville, n'a pas voulu faire de commentaire. «À ce stade, je ne peux rien vous dire», insiste-t-elle. Toutefois, nous apprenons qu'elle n'a rien décidé sur son départ. Son adjoint, Samy Chellen, est également un membre du MSM. Le PMSD avait huit conseillers élus à Curepipe aux élections municipales de 2015. Les Bleus n'ont pas encore remplacé Olivier Permal qui a rejoint les Nouveaux Démocrates alors qu'Abdoolah Futloo, désormais aux côtés de Richard Duval, a dû céder sa place de conseiller à Kevin Sooredoo.

Les conseillers du PMSD

Beau-Bassin-Rose-Hill

Olivier Barbe

Wendy Delord

Chimène Lucile

Brunel L'Assiette

Arnaud Poinoosawmy

Mohammad Nanhuck

Neena Rugoonauth

Curepipe

Pamela Petit-Père

Bruno Chellen

Nathalie Gopee

Kervin Sooredoo

Jean-Noël Gopaul

Virginie Lecordier

Ashika Dhunoo