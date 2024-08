Ethiopie: Le pays accueille la 46e réunion du groupe d'experts des pays les moins avancés de la CCNUCC

Addis Abeba — Le gouvernement éthiopien, en tant que partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), par l'intermédiaire du ministère de la Planification et du Développement, accueille la 46e réunion du groupe d'experts des pays les moins avancés de la CCNUCC (LEG 46).

La réunion se déroule du 19 au 22 août 2024, au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba. L'objectif principal de cette réunion est d'examiner et de discuter des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de travail 2024-2025 du groupe.

Les discussions incluront des représentants des pays les moins avancés (PMA) et des organisations concernées, telles que le secrétariat du Conseil du Fonds pour l'adaptation, le secrétariat du Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et ses agences, ainsi que les centres et réseaux régionaux, en mettant l'accent sur le soutien aux PMA.

La réunion a été ouverte par un discours de bienvenue de Seyoum Mekonnen, ministre d'État du ministère de la Planification et du Développement, en présence d'Antonia Pedro, secrétaire exécutive adjointe de la CEA, de Mvans Njewa, président du groupe des PMA de la CCNUCC, de Gabriel Kapaka, président du groupe d'experts des PMA et de Paul Desanker du secrétariat de la CCNUCC.

Dans son discours de bienvenue, Seyoum a souligné et mentionné l'objectif de la réunion et coïncide avec la campagne nationale de plantation d'arbres dans le cadre de l'initiative d'héritage vert de l'Éthiopie qui devrait planter 600 millions de plants d'arbres le vendredi 23 août 2024 dans le pays cette semaine et encourager les participants à planter des arbres pendant cette période.