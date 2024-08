Congo-Kinshasa: Le Gouvernement congolais va débloquer 49 millions USD pour lutter contre l'épidémie de monkeypox

Le Gouvernement congolais va débloquer 49 millions USD pour lutter contre l'épidémie de Monkeypox, maladie qui sévit dans presque toutes les provinces de la RDC. L'annonce a été faite lundi 19 août en conférence de presse à Kinshasa, par Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale.

Ce montant concerne l'ensemble de la riposte, sans compter le coût du vaccin.

Cette enveloppe budgétaire est destinée à couvrir les opérations de déploiement, de prise en charge, de surveillance, ainsi que les activités de laboratoire.

En ce qui concerne le vaccin, a indiqué Roger Kamba, le besoin est de 3,5 millions de doses, d'une valeur de 600 millions USD.

Il recommande par ailleurs des attitudes à adopter pour stopper cette épidémie :

« Les animaux morts d'eux-mêmes, il ne faut pas y toucher parce qu'on ne sait pas de quoi ils sont morts. Les animaux qui présentent des signes de maladie, il ne faut pas y toucher. Les singes et les rongeurs, ne touchez pas à cela parce que vous risquez d'attraper la maladie. Le mode de contamination le plus fréquent, c'est le contact. Evitez des contacts directs avec quelqu'un qui est malade. Evitez aussi les contacts indirects, à travers tout ce qui est draps, serviettes, habits. Pour celui qui est malade, il doit informer les autres et aller se faire soigner pour qu'il soit pris en charge ».

%

Selon Roger Kamba, quand la prise en charge et bonne, la mortalité diminue. La riposte va aussi s'appuyer sur la vaccination.

« Je voudrais vraiment faire passer un message : quand on va commencer le vaccin, on va d'abord privilégier les zones les plus à risque. Il faut que tout le monde nous aide à ce que ce vaccin, qui coûte très chère, puisse atteindre la personne qui en a vraiment besoin », a recommandé M. Kamba.

Le pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année.

Quasiment toutes les provinces de la RDC sont touchées par ce virus. Mais selon Roger Kamba, les provinces les plus affectées sont :

l'Equateur,

le Sud-Kivu,

la Tshopo,

la Tshuapa,

le Sud-Ubangi,

le Sankuru,

la Mongala.