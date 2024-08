Sénégal: Un Cadre de réflexion créé pour accompagner la dynamique de changement (communiqué)

Dakar — Une structure dénommée Cadre de réflexion démocratique et patriotique (CRDP-50) a été constituée pour accompagner la dynamique de changement au Sénégal, ont annoncé ses initiateurs dans un communiqué parvenu à l'APS.

"Le Cadre de Réflexion Démocratique et Patriote se veut un outil de commerce d'idées prospectives qui s'appuie sur la force de l'intelligence collective pour impulser l'autonomie de la pensée afin de permettre à notre pays de se saisir des enjeux et implications de sa quête de souveraineté", lit-on dans le communiqué.

Les initiateurs de cette plateforme proche du parti au pouvoir entendent notamment "accompagner la dynamique de changement de paradigme, de rupture, de souveraineté" dans le pays à la suite de l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal.

"Le CRDP-50 est constitué de plusieurs dizaines de citoyennes et citoyens, de cadres et d'universitaires du Sénégal et de la Diaspora, de militants, sympathisants et amis de PASTEF engagés pour la réalisation du PROJET", rapporte le texte.

"Le CRDP-50, attaché aux principes de « Jub, Jubal, Jubanti » (droiture, probité et exemplarité) et à l'intérêt supérieur du Sénégal et s'engage à soutenir le Gouvernement dans sa démarche éthique et responsable de bonne gouvernance et de lutte contre toute forme ou stratégie de compromission du PROJET de rupture plébiscité par les Sénégalais le 24 mars 2024", peut-on y lire.