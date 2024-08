Sénégal: Gamou de Ndiassane - Le Comité d'organisation invité à collaborer étroitement pour la réussite de l'èvènement

Tivaouane — Le préfet du département de Tivaouane Mamadou Guèye a invité, lundi, les chefs de service concernés et le comité d'organisation du Gamou de Ndiassane, à "mettre tous leurs atouts de (leurs) côtés" et à collaborer étroitement, pour faire de la 141-ème édition de cet évènement religieux prévu entre le 20 et le 21 septembre, un "succès jamais égalé".

Divers services dont la contribution est déterminante pour l'organisation du Gamou, ont pris part lundi, à une réunion préparatoire de cette manifestation religieuse à Tivaouane.

Le préfet Mamadou Guèye a invité le comité d'organisation et les chefs de service à "mettre tous leurs atouts de [leurs] côtés", pour faire du 141-ème Gamou un "succès jamais égalé".

Il a aussi encouragé le comité d'organisation du Gamou de Ndiassane, de son côté, à "travailler étroitement avec les chefs de service".

"Le volet sécurité est très rassurant d'après l'exposé [sur le] CLD [comité local de développement] tenu à la résidence de Ndiassane la semaine dernière", a dit M. Guèye, en présidant cette rencontre.

Il a d'insisté sur le respect des engagements liés à l'assainissement et à la voirie, vu que la manifestation religieuse se déroule en période d'hivernage.

Se disant "confiant" , suite aux gages donnés par le service du commerce, quant à la vérification des stocks pour une bonne alimentation des fidèles et le contrôle des prix avant le Gamou.

Le chef du service de l'Office national de l'assainissement a promis 25 camions de vidange et 10 hydrocureurs, sans oublier une trentaine de toilettes mobiles.

"Nous sommes tous informés de la présence, hors de nos frontières, d'une maladie qui s'appelle la variole du singe, une raison suffisante pour rester vigilants et alertes quant aux mesures sanitaires qu'il faut prendre "', a souligné M. Guèye.

Selon le préfet de Tivaouane, le poste de santé de Ndiassane sera bien renforcé, avec quinze postes médicaux avancés dans la cité religieuse et ses environs.

Rapportant les promesses de la SENELEC, il annoncé que Ndiassane et alentours seront "bien renforcés et mis hors délestage avant, pendant et après le Gamou".

Cet événement religieux célébré une semaine après le Gamou de Tivaouane, a un caractère international avec la présence de presque tous les pays de la sous- région.

Pour ce qui est des transports, le préfet dit miser sur un "Gamou avec zéro accident", invitant les chauffeurs à "rester prudents et responsables sur la route".

Le porte-parole de la famille Al Kountiyou, Khalifa Ababacar Kounta, qui représentait le Khalife général des Khadres à cette réunion, a exprimé l"'enthousiasme" du Khalife et du comité d'organisation, suite aux engagements pris par les différents acteurs durant cette séance de travail.

"La qualité du débat nous inspire, nous rassure et confirme la relation filiale qu'entretiennent le Khalife de Ndiassane, Cheikh Bou Sidy Mactar Kounta, et le préfet du département de Tivaouane", a-t-il dit."