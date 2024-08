Angola: Le Halo Trust démine 298 champs de mines à Huambo

Huambo (Angola) — Deux cent 98 gisements précédemment exploités et suspects dans la province de Huambo ont été clarifiés, au cours des 20 dernières années, par l'organisation non gouvernementale britannique The Halo Trust, a appris l'Angop.

L'information a été fournie mardi à la presse par le technicien supérieur en Angola de The Halo Trust, João Baptista, dans le cadre des travaux de déminage de cette organisation non gouvernementale dans la région Centre/Sud du pays.

Sans préciser l'étendue totale éclaircie, il a indiqué qu'il s'agissait, pour la plupart, de mines retirées de ponts, de champs agricoles, de barrages, de lignes ferroviaires, de routes/sentiers, entre autres, placés pendant le conflit armé en Angola.

Il a fait savoir que, au cours du processus de recherche dans les champs, 100 tâches dans les communautés ont été annulées, car il s'agissait de zones soupçonnées d'être minées, mais pendant les travaux, aucun problème n'a été identifié et la population rentre déjà dans leurs zones d'origine.

«La province de Huambo est pratiquement libre, sans aucune zone à clarifier et, dans peu de temps, elle sera déclarée exempte de mines, une grande réussite qui démontre qu'il est possible de mettre fin à ces engins explosifs dans tout le pays», a-t-il souligné.

Toujours dans son approche, João Baptista a indiqué qu'en Angola, The Halo Trust a déjà clarifié un total de 1.110 champs, précisément dans les provinces de Benguela, Bié, Cuando Cubango, Huambo et, très récemment, le début des opérations à Huila.

Actuellement, a-t-il poursuivi, les travaux de déminage dans la province de Benguela sont en phase finale et seront bientôt déclarés exempts de mines.

Il a affirmé que les résultats ont été obtenus grâce à plusieurs donateurs, et que le soutien est encore nécessaire et demandé, dans le but de réduire et/ou éradiquer les mines dans de nombreuses zones, qui constituent un problème qui affecte le développement local.

Dans le cadre des travaux en cours dans la région Centre/Sud, il a indiqué que la province de Bié a encore des problèmes avec plus de 100 zones à clarifier, étant donné qu'elle est la troisième province la plus minée d'Angola, après Cuando Cubango et Moxico.

Il a rappelé que Halo Trust est présent en Angola depuis 1994, d'abord dans la province de Bié, puis à Huambo, en 1996, à Benguela (1999), à Cuando Cubango (2002) et, actuellement, à Huila.

Il est rappelé que 591 zones de la province de Huambo, couvrant une superficie de 19 millions 74 mille 145 mètres carrés de terrain, ont été déclarées, en avril dernier, exemptes de mines et d'engins explosifs, après avoir été cataloguées, entre 2007 et 2023, par l'Agence Nationale d'Action Contre les Mines (ANAM).

Ce sont des mesures qui contribuent au respect des obligations de l'Angola, en tant qu'État partie à la Déclaration de Maputo de 2014, qui envisage un monde sans mines d'ici décembre 2025.

Cette région du pays, d'une superficie de 35 mille 771 kilomètres carrés, a une population estimée à plus de deux millions 800 mille habitants, répartis dans les municipalités de Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo et Ucuma.