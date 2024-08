Soudan: AE présente un briefing aux missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées au pays

Le ministère des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse pour les missions diplomatiques et les organisations internationales accréditées au Soudan dans la salle du Secrétariat du gouvernement à Port-Soudan, capitale de l'État de la mer Rouge, en présence d'ambassadeurs, de chefs de mission et de responsables d'organisations internationales.

L'ambassadeur Hussein Al-Amin Al-Fadil, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères a donné un aperçu détaillé de l'évolution de la situation au Soudan, notant que la réunion s'inscrit dans le cadre de la communication continue avec les missions diplomatiques et les organisations internationales et de leur delivrer d'informations réelles sur les événements au Soudan.

M. Al-Amin a souligné que depuis le déclenchement de la guerre lancée par les milices rebelles, le Soudan a réagi positivement à toutes les initiatives qui ont été avancées sur le terrain pour parvenir à un cessez-le-feu et assurer la sécurité et la stabilité dans le pays. Il a accepté un certain nombre de trêves que les milices rebelles ont exploitées pour occuper davantage de sites.

La position du Soudan restera ferme en faveur de la paix, à condition que les milices terroristes adhèrent à l'accord de Djeddah. M. Al-Amin a fourni une explication des développements actuels aux niveaux politique et humanitaire et de l'intérêt du gouvernement pour le flux de l'aide humanitaire et de l'ouverture de plus de 9 points de passage pour l'entrée de l'aide humanitaire. Il a récemment accepté d'ouvrir le terminal d'Adré et a appelé la communauté internationale à remplir ses obligations en matière de financement de l'aide humanitaire faisant allusion que le taux de réponse n'a pas dépassé 16 % du total des obligations.

Le sous-secretaire a également appelé les organisations et la communauté internationale à condamner les crimes commis par les milices terroristes contre les civils, le pillage de matériel de secours et l'obstruction de leur accès aux personnes dans le besoin.

Il a souligné que le Soudan ne souffre pas de famine, mais plutôt de la politique de famine menée par les milices rebelles, qui arrêtent les camions de secours et attaquent les agriculteurs.

Il a appelé la communauté internationale à faire pression sur ceux qui ont causé la famine, à savoir les milices rebelles.

Dans leurs interventions, plusieurs ambassadeurs ont salué l'approche adoptée par le ministère dans la communication avec les missions et son partage des informations et des données, et ont appelé à la poursuite de cette approche.