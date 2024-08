Congo-Brazzaville: Atelier vacances 2024 - La quatrième édition lancée

La Fondation Jeunesse, éducation et développement (JED) a lancé, le 19 août à Brazzaville, la quatrième édition de "L'atelier vacances" dénommée « Fille-lelo, femme-lobi », destinée à inculquer aux jeunes filles les valeurs républicaines qui feront d'elles de bonnes épouses et citoyennes de demain.

Vingt-quatre adolescentes, élèves de niveaux primaire et collège, sélectionnées à Brazzaville et dans le district de l'Ile Mbamou, participent à cette quatrième édition. Pendant deux semaines, elles suivront des enseignements variés et spéciaux, dispensés par des femmes spécialistes sur la morale et l'éthique. Il leur sera enseigné, entre autres, la fierté d'appartenir à la nation Congo ; la place de la culture et de la tradition ; le rôle des parlementaires ; le vivre-ensemble en société et en famille.

Les encadreurs apprendront également à ces filles comment elles doivent se tenir à l'école, se comporter à la maison, au sein de la famille et dans la société. Elles seront aussi éduquées sur l'hygiène corporelle, notamment comment gérer leurs menstrues et leur cycle menstruel, bref, toutes les règles d'auto-prise en charge et de bonne conduite.

L'objectif de la Fondation JED est de bien les orienter vers la réussite et de faire d'elles des filles modèles afin qu'elles deviennent demain de bonnes femmes capables de contribuer au développement du pays.

%

« Cet atelier a pour objectif de façonner la femme congolaise de demain dans son acceptation la plus noble », a indiqué la présidente de la Fondation JED, la députée Esther Ahissou Gayama.

A l'occasion de ce lancement, chacune de ces vingt-quatre filles a reçu un kit scolaire complet.

Rappelons que la Fondation JED, qui a pour devise « S'élever par mérite », existe depuis 2007. Son concept phare est "Les premiers des meilleurs élèves du Congo" qui a pour objectif de déceler les talents afin de les pousser à développer leur génie sur la voie de l'excellence. Elle a déjà soutenu de nombreux élèves méritants dont certains occupent aujourd'hui des postes importants au sein de l'administration publique et privée.