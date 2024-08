Afrique: Art contemporain - Les artistes africains invités à postuler au Wekré 2024

Dans le cadre de la 5e édition du Marché africain des arts contemporains de Ouagadougou « Wekré », qui se tiendra au Burkina Faso, du 18 au 24 novembre, le Collectif Wekré a lancé un appel à candidatures pour la sélection des artistes plasticiens.

L'appel à candidatures à l'édition 2024 du Marché africain des arts contemporains de Ouagadougou « Wekré » est ouvert du 20 août au 1er septembre. Il s'adresse à tous les artistes plasticiens du continent africain dans diverses disciplines, notamment la peinture, la sculpture, la photographie, le design, l'installation, le graffiti et la performance. « Nous sélectionnons l'originalité et la cohérence de l'univers créatif de l'artiste. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Les candidatures sont recevables uniquement par mail à l'adresse : secretariat@collectifwekre.net », ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Selon les organisateurs, les candidats sont invités à envoyer un document unique au format PDF par mail. Le dossier regorgera, entre autres, une photographie d'identité récente de l'artiste de haute qualité, une note d'intention de deux pages maximum comprenant la biographie et la description de votre démarche artistique, trois photos d'oeuvres récentes, datant de moins d'une année.

Rendez-vous majeur des arts plastiques au Burkina-Faso, le Marché africain des arts contemporains de Ouagadougou est une initiative du Collectif Wekré (éclosion). Il s'agit d'un regroupement d'experts et de professionnels reconnus du domaine culturel et artistique, au Burkina Faso et à l'international.

%

Créé en avril 2020, le collectif a pour vocation de développer le secteur des arts plastiques au Burkina. Pour ce faire, il mène plusieurs activités dont l'encadrement des artistes et des jeunes talents, des expositions de vente et des séances de sensibilisation du public burkinabè et des pouvoirs publics au rôle des arts plastiques dans la cohésion sociale et le développement socioéconomique du pays.

Précisons que la 5e édition du Marché africain des arts contemporains de Ouagadougou « Wekré », prévue du 18 au 24 novembre au Burkina Faso, a pour thème « J'ai un rêve ». Spectacles, conférences, exposition-vente et réseautages constitueront l'ossature de ce rendez-vous annuel qui se déroule généralement à ciel ouvert. Lors des éditions précédentes, plusieurs pays y ont déjà été représentés à l'instar du Bénin, de la République démocratique du Congo, du Togo, du Mali, de la France, etc.