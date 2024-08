Gabon: Les jeunes de Sougoudzap-ville s'offrent des journées sportives et culturelles

Dans le cadre de la célébration des festivités de l'indépendance, le collectif des jeunes de Sougoudzap-ville a organisé, du 12 au 20 aout 2024, les journées sportives de Sougoudzap-ville, marquées par deux compétions : un tournoi de football féminin et un tournoi de benjamins.

C'est le stade rural de Sougoudzap-ville qui a prêté son cadre à l'évènement qui a connu une forte participation des femmes et enfants pour sa 9eme édition.

Initiée en 2011, les Journées sportives et culturelles de Sougoudzap-ville regroupent, depuis 13 ans déjà, les adultes et enfants pendant les grandes vacances scolaires, afin de lutter contre l'oisiveté et d'offrir à ces derniers un divertissement sain d'une part, et de les sensibiliser contre les maux qui minent la jeunesse, notamment les MST dont le VIH/SIDA, d'autre part.

Les femmes et les enfants étant déjà les principales victimes de ces maladies, ils sont également les grands oubliés lors des activités sportives organisées un peu partout, comme s'ils n'avaient pas aussi besoin de se divertir et de s'épanouir. Telle est la principale raison des Journées sportives et culturelles de Sougoudzap-ville qui constituent également un cadre idéal pour raffermir les liens de solidarité, de fraternité et du vivre-ensemble, a expliqué Jerry Bibang, l'initiateur et coordonnateur du projet.

Pour les bénéficiaires, "Ça fait vraiment plaisir de se retrouver pour faire du sport, notamment le football. Nous qui sommes de l'église catholique, même le pape, lors de sa visite à Marseille, avait recommandé aux chrétiens de pratiquer régulièrement le sport. Nous souhaitons même avoir un coach afin de nous encadrer à Libreville pour continuer la pratique du sport là-bas" a déclaré Germaine Mbang Ndong, l'une des participantes, visiblement satisfaite.

%

"ça été très intéressant. Le fait de se retrouver avec mes enfants, mes belles soeurs et belles mères autour du football, c'est vraiment un réel moment de plaisir. La dernière édition, j'avais raté. Cette fois-ci, j'ai pris des dispositions pour ne plus rater. Vivement que l'initiative se perpétue chaque année", a ajouté Mme Zico, une autre participante.

A l'issue des deux compétitions, plusieurs lots ont été remis aux équipes championnes notamment des tee-shirts, polos, sacs, gourdes, ballons et autres gadgets. "Nous voulons profiter de ce canal pour réitérer nos remerciements à l'endroit des partenaires qui ont soutenu l'organisation de cette 9è édition. Il s'agit essentiellement du Bureau régional des Nations-unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), l'entreprise Méolocation ainsi que certains compatriotes qui soutiennent les causes communautaires, notamment messieurs Anicet Engo, Freddy Koula, l'honorable Fernandez Ona Nguema et bien d'autres".

Le rendez-vous a été pris pour la 10e édition l'année prochaine.