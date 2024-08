Afrique: Un sénateur américain coupable de corruption et d'avoir été un agent de l'Égypte va démissionner aujourd'hui

Addis Abeba — La démission du sénateur américain Bob Menendez, reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin en or et en espèces et d'avoir agi en tant qu'agent du gouvernement égyptien, devrait entrer en vigueur aujourd'hui.

Selon CBS News, un jury a reconnu le sénateur du New Jersey coupable d'avoir accepté des pots-de-vin et d'avoir agi en tant qu'agent du gouvernement égyptien.

Menendez a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin en or et en espèces et d'avoir agi en tant qu'agent du gouvernement égyptien.

Après cette condamnation, Menendez a envoyé une lettre au gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, pour lui faire part de son intention de démissionner.

On a également appris que Menendez a mis fin à sa candidature indépendante à la réélection vendredi dernier.

George Helmy a été désigné par Murphy pour succéder à Menendez, qui prévoit de faire appel de sa condamnation, jusqu'aux élections de novembre.