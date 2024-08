Afrique: Le Forum Chine-Afrique est une opportunité pour approfondir la coopération - Ambassadeur Hu Changchun

Addis Abeba — La Chine et l'Afrique profiteront du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) au sommet de Beijing pour approfondir davantage leur coopération et apporter de nouvelles contributions à la promotion de la modernisation mondiale, a déclaré l'ambassadeur Hu Changchun.

Le chef de la mission de la Chine auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Hu, a expliqué aujourd'hui aux médias du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 2024 qui se tiendra du 4 au 6 septembre.

Le sommet sous le thème « Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau » devrait attirer des chefs d'État africains ainsi que des représentants d'organisations africaines régionales et internationales.

Selon l'ambassadeur Hu Changchun, ce sera un événement qui renforcera le partenariat sino-africain, explorera la coopération et tracera la voie pour l'avenir.

« Nous sommes convaincus que la Chine et l'Afrique profiteront de l'occasion du sommet de Beijing du FCSA pour approfondir davantage la solidarité et la coopération et apporter de nouvelles contributions à la promotion de la modernisation mondiale et à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité », a-t-il noté.

Le chef de mission a réaffirmé que la Chine était toujours un bon ami, un partenaire et un frère de l'Afrique.

%

« Avec nos amis africains, nous avons avancé sur la voie de la solidarité et de la coopération et nous nous sommes soutenus les uns les autres face à la pandémie de COVID-19. Nous avons porté les relations sino-africaines à une nouvelle étape de construction conjointe d'une communauté de destin de haut niveau. »

Il a indiqué que le prochain sommet de Beijing serait un autre rassemblement amical de la grande famille sino-africaine, le respect mutuel, le traitement d'égal à égal et la participation aux consultations sont des caractéristiques importantes du FCSA.

Les deux parties entretiennent une communication et des consultations intensives dans le cadre de la préparation du sommet et d'autres activités dans le but de faire progresser l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine et de faire de ce sommet un autre symbole de notre solidarité, a noté l'ambassadeur.