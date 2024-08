Ethiopie: La Commission de gestion des risques de catastrophe a souligné l'importance du filet de sécurité pour passer de la dépendance à l'autonomie

Addis Abeba — Le commissaire de la Commission de gestion des risques de catastrophe, Shiferaw Tekelemarian, a souligné l'importance d'utiliser les programmes de filet de sécurité comme instrument pour passer de la dépendance à l'autonomie.

Le programme de filet de sécurité de développement, conçu en 2005 pour soutenir les personnes vulnérables aux problèmes socio-économiques dans les zones rurales, a jusqu'à présent bénéficié à plus de 8 millions de citoyens à travers le pays, a fait remarquer la commissaire.

Le programme a été développé pour aider les personnes qui étaient soumises à un risque chronique de sécurité alimentaire et leur permettre d'acquérir une source de revenus durable et de vérifier leur statut de sécurité alimentaire.

Le premier programme de filet de sécurité de développement a été conçu pour bénéficier à plus de 4,5 millions de citoyens et les aider à sortir de la dépendance de manière plus durable.

Le commissaire Shiferaw Tekelemarian, a noté que l'aide aux personnes pauvres ne signifie pas que celles qui sont victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine doivent être ignorées.

Il a ajouté que lors de la préparation de la politique de gestion des risques de catastrophes, l'objectif principal était de fournir un soutien efficace à ceux qui ont besoin d'aide et de ne pas compromettre l'aide urgente à ceux qui souffrent de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

Le syndrome de dépendance prévaut dans le pays depuis 50 ans, mais il est nécessaire de développer et d'utiliser les ressources disponibles pour sortir de la dépendance de manière plus durable, a-t-il souligné.

« Sortir de la dépendance est une question de justice sociale et d'équité et le soutien à ces groupes vulnérables est l'une des principales priorités des programmes d'intervention du gouvernement en matière de développement », a-t-il déclaré, ajoutant que les programmes de filet de sécurité offrent des opportunités grâce auxquelles les groupes les plus vulnérables pourraient sortir de la pauvreté de manière plus durable et assurer leurs besoins en matière de sécurité alimentaire.

Il a ajouté qu'en Éthiopie, les programmes de protection sociale sont mis en oeuvre comme une courroie de transmission pour permettre aux citoyens vulnérables de sortir de la pauvreté et de devenir autonomes dans leurs besoins fondamentaux.

Shiferaw a souligné que ceux qui souhaitent abuser des programmes de protection sociale ne devraient pas être autorisés à en faire un système de soutien permanent.

Le commissaire a noté que ceux qui ont été enrôlés dans des programmes de protection sociale doivent utiliser cette opportunité pour créer des emplois et générer des revenus pour se sortir de la pauvreté.

Il a conclu que la Commission de gestion des risques de catastrophe prépare une proclamation et des stratégies opérationnelles pour la mise en oeuvre de la politique et que ceux qui étaient couverts par le programme par défaut doivent se retirer du programme.