Ile Maurice: La nomination d'un chargé de cours à l'UTM contestée

Vishal Jaunky, enseignant à la Swami Sivananda SSS, ayant un doctorat en économie et un post-doctorat, se retrouve une fois de plus au coeur d'une bataille juridique contre une nomination qu'il juge inéquitable dans le milieu académique. Après avoir remporté une première victoire contre le Mauritius Institute of Education (MIE) en 2021 contre la nomination d'un chargé de cours, Vishal Jaunky conteste maintenant en Cour suprême la nomination d'un chargé de cours en économie et finance à l'Université de Technologie de Maurice (UTM).

Se sentant lésé, Vishal Jaunky invoque «l'injustice et l'irrationalité» de cette nomination estimant que la décision de l'UTM va à l'encontre des principes de mérite et de qualification.

Tout commence le 1eᣴ septembre 2023, quand l'UTM publie une annonce invitant les candidatures au poste de Lecturer in Economics and Finance avec la date limite pour postuler fixée au 15 septembre. Selon le régime d'emploi proposé, les candidats devaient obligatoirement détenir une maîtrise dans le domaine ou un diplôme équivalent reconnu par le conseil d'administration et justifier d'au moins trois ans d'expérience en administration, technique, gestion, enseignement, recherche, ou industrie. Vishal Jaunky, fort de ses diplômes et expériences dans le domaine, dépose sa candidature et il est convoqué à un entretien le 27 février 2024. Cet entretien, selon lui, se déroule de manière satisfaisante et il attend alors la décision finale de l'UTM.

%

Cependant, aucune communication officielle ne lui parvient. Ce n'est que le 3 juin 2024, après s'être renseigné par ses propres moyens, qu'il apprend qu'un autre candidat a obtenu le poste. L'UTM refuse cependant de révéler le nom ou les qualifications du candidat retenu. Il entreprend des recherches et découvre que ce dernier est l'un de ses anciens étudiants à l'université de Maurice (UoM), qui ne possède ni l'expérience en finance, ni les qualifications académiques pour enseigner au niveau tertiaire. Vishal Jaunky avance que ce candidat n'a aucune expérience en enseignement supérieur, finance ou recherche, et qu'il n'a publié aucun article scientifique ou dissertation universitaire en finance.

Vishal Jaunky repose sa demande de révision judiciaire sur un parcours académique solide : un BSc Hons en Économie de l'UoM en 2000, un MSc en Économie appliquée avec spécialisation en industrie et commerce international en 2002, ainsi qu'un PhD en Économie en 2009. Il détient aussi, entre autres, un Certificat de pédagogie universitaire de l'Université de Middlesex en 2019 et un MA en Éducation, obtenu en partenariat avec le MIE en 2022. Ses diplômes, affirme-t-il, le rendent non seulement plus apte, mais aussi plus expérimenté pour occuper le poste en question. Il soutient que la personne retenue n'a pas les compétences nécessaires pour enseigner des modules de finance au niveau tertiaire, comme le démontre son manque d'expérience en préparation de matériel pédagogique, en évaluation ou en supervision de dissertations en finance.

Avant de porter l'affaire en Cour suprême, Vishal Jaunky a tenté d'obtenir réparation par le biais du service Conciliation et Médiation du ministère du Travail, mais sa demande n'a pas abouti. Il a adressé ensuite une lettre au Premier ministre, demandant une enquête sur la nomination, sous l'article 6 de la loi régissant l'UTM, qui permet au Premier ministre de le faire et de communiquer ses conclusions au conseil d'administration de l'université. Il n'a obtenu aucune réponse jusqu'à présent.