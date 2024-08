Ile Maurice: Expérimenter le «over the moon» avec la rare super lune bleue

La rare super lune bleue, un phénomène qui se produit tous les deux ou trois ans, est visible jusqu'à demain soir. Il suffira de tourner son regard vers l'est du pays pour voir une lune apparaissant jusqu'à sept fois plus grande et plus brillante. Les passionnés de photographie sont conseillés de chercher un endroit avec une toile de fond, comme des montagnes, afin de capturer les meilleurs clichés.

«L'orbite de la lune n'est pas exactement circulaire, mais elliptique», explique l'astronome Bhasker Desai. La distance entre la Terre et la lune varie entre 355 000 km et 405 000 km. «Parfois, la lune est très proche de la Terre, à 355 000 km, et d'autres fois, elle est éloignée, à 405 000 km. On parle de super lune lorsque la lune est très rapprochée de la Terre, soit à environ 350 000 km», dit-il. Il ajoute que la terminologie «lune bleue» est adoptée car ce phénomène ne se produit qu'une fois tous les 34 mois. «S'il y a deux pleines lunes en 30 jours, on parle alors d'une lune bleue», précise-t-il. À noter que la lune n'apparaîtra pas bleue, mais plutôt rougeâtre au coucher du soleil, car la lumière se réfracte à travers l'atmosphère à l'horizon.

Lorsqu'il y a une rare super lune bleue, poursuit-il, le soleil se trouve d'un côté, la Terre au milieu, et la lune en direction opposée. Lorsque la lune est plus proche de la Terre, sa force gravitationnelle est plus conséquente, ce qui entraîne des marées plus hautes. «C'est un tir à la corde entre le soleil et la lune, ce qui entraîne des marées plus importantes», explique-t-il, ajoutant qu'une telle lune n'a pas de conséquence sur d'autres phénomènes naturels.

Bhasker Desai souligne cependant qu'à Maurice, beaucoup de gens sont superstitieux, surtout lorsqu'il y a une super lune. Mais en tant que scientifique, il rejette d'un revers de la main toutes les croyances associées à la super lune. Pour l'admirer, il faudra se tourner vers l'Est, avec une toile de fond de montagnes ou d'arbres, dit-il, pour un effet encore plus spécial. Les super lunes se produisent trois ou quatre fois par an, et les prochaines devraient avoir lieu les 18 septembre, 17 octobre et 16 novembre. Cependant, les lunes bleues sont beaucoup plus rares et la prochaine n'aura lieu qu'en mai 2026.