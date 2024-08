Somalie: La Turquie va explorer des blocs pétroliers au large du pays dans la course aux minerais

La Turquie renforce son influence en Afrique, en ciblant la concurrence de la Chine, de la Russie et des États-Unis en matière de ressources minérales.

Le navire de recherche Oruc Reis d'Ankara explorera des blocs pétroliers au large des côtes somaliennes, dans le but d'accéder à plus de 30 milliards de barils de réserves de pétrole et de gaz.

Décision stratégique de la Turquie d'exploiter le potentiel énergétique de la Somalie et d'intensifier sa présence dans la région de la Corne de l'Afrique.

La Turquie intensifie son influence en Afrique, rejoignant des puissances mondiales comme la Chine, la Russie et les États-Unis dans la compétition pour les vastes ressources minérales du continent.

Le projet d'Ankara d'envoyer le mois prochain le navire de recherche Oruc Reis explorer des blocs pétroliers au large des côtes somaliennes est un élément clé de cette stratégie, rapporte Bloomberg.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à exploiter l'important potentiel énergétique de la nation de la Corne de l'Afrique, certaines études géosismiques suggérant que la Somalie pourrait posséder plus de 30 milliards de barils de réserves de pétrole et de gaz.

Points clés à retenir

L'implication de la Turquie en Somalie n'est pas nouvelle. Les relations entre les deux pays se sont renforcées au fil des ans et des entreprises turques gèrent déjà des infrastructures essentielles en Somalie, notamment le port et l'aéroport de la capitale, Mogadiscio. La Turquie a également établi sa plus grande base militaire à l'étranger en Somalie, soulignant ainsi sa volonté d'approfondir ses liens et de garantir ses intérêts stratégiques dans la région. Alors que la Turquie continue d'étendre sa présence en Afrique, ses actions en Somalie témoignent d'une ambition plus large de s'assurer des ressources et de l'influence sur le continent.