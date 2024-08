Congo-Kinshasa: Mai-Ndombe - Plus de 200 personnes portées disparues après le naufrage d'une baleinière

Plus de 200 personnes sont portées disparues, au moins 40 rescapés et 3 corps sans vie repêchés, après le naufrage d'une baleinière, survenue dans la nuit de dimanche 18 aout, sur la rivière Lukeni, territoire de Kutu (Mai-Ndombe).

Selon le président de la société civile de Kutu, Fidèle Lizorongo Mpamunao qui confirme cette l'information et précise que cette embarcation provenait d'Oswhe et se rendait à Nioki, avec plus de 300 passagers à bord.

« Le vrai problème c'est toujours cette navigation nocturne et la surcharge. Ce sont là des éléments qui sont souvent cités comme la cause des naufrages des embarcations non sécurisées que nous appelons baleinières », a-t-il regretté.

Fidele Lizorongo a également promis de prendre des mesures draconiennes et proposer l'alternative par rapport à cette situation pour avoir des embarcations sécurisées.

« C'est ce qui est prévu dans notre programme d'action. Dans quelques mois, il y aura des embarcations sécurisées », a-t-il poursuivi.

Une équipe, composée des membres du comité de sécurité provincial du Maï-Ndombe est attendue sur place pour établir les responsabilités.

Pour l'instant, les recherches sont en cours pour retrouver les disparus, ont fait savoir nos sources.

Il y a une année, au moins 7 personnes avaient péri dans le naufrage d'une baleinière sur la même rivière Lukeni à la hauteur de la cité d'Oshwe, province de Maï-Ndombe.

Selon des sources sur place, des centaines de disparus avaient été enregistré dans cet accident alors une centaine de rescapés aient été repêchés des eaux.