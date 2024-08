Ile Maurice: Le papa du petit Adam, 3 ans, décédé - «Je blâme l'entrepreneur et l'église»

Détresse, colère, incompréhension. Autant de sentiments qui animent les parents et les proches du petit Adam Atiave, trois ans... Il est décédé hier alors qu'il avait été placé sous respirateur artificiel à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Dr A.G Jeetoo, après l'incident survenu à l'église de Ste-Croix, le vendredi 16 août. L'autopsie a révélé qu'il est décédé d'une fracture du crâne. La police d'Abercrombie enquête sur les circonstances de ce tragique accident.

En ce vendredi 16 août fatidique, un sergent de police d'Abercrombie a été appelé à l'hôpital pour un rapport concernant «un blessé grave». Il s'agissait du petit Adam, qui habitait Baie-du-Tombeau ; il avait été admis aux soins intensifs neurochirurgicaux avec des blessures sévères à la tête. Selon la déclaration de sa grand-mère, l'accident s'était produit plus tôt dans la journée, vers 13 h 30 plus précisément. Adam était en sa compagnie dans la cour de l'église du Père Laval lorsqu'une main courante est tombée sur lui...

Accablé par la douleur, Warren Atiave, le père du petit, explique entre deux sanglots que son fils était chez sa grand-mère à Ste-Croix pendant les vacances scolaires et que celle-ci l'a emmené faire un tour dans la cour de l'église. «Je travaillais sur un projet de rénovation d'une maison à Cap-Malheureux le jour de l'incident. Je blâme l'entrepreneur qui a fait les travaux pour l'église, ainsi que l'église elle-même. Il aurait dû y avoir des panneaux pour indiquer qu'il y avait des travaux en cours. Ce sont aussi les bases de sécurité sur les chantiers qu'ils n'ont pas respectées. Il faut des panneaux pour informer le public qu'il y a des travaux en cours. À cause de leur négligence pure et simple, je perds mon fils. S'il avait eu une maladie, j'aurais compris, mais là, avec cette négligence humaine, je suis outré...»

Il demande à toutes les parties impliquées de prendre leurs responsabilités. «Tôt ou tard, quelqu'un d'autre se serait blessé à cause de ces travaux. Je ne pensais pas qu'un être cher comme mon fils perdrait la vie dans de telles circonstances. Je sais qu'une enquête policière est en cours et je demande à chacun d'assumer ses responsabilités, car il y a eu perte de vie.»

«C'est avec une grande peine et une immense émotion que j'ai appris le décès du petit Adam, âgé de trois ans, des suites d'un accident survenu dans la cour de l'église de Sainte-Croix. Dès samedi, j'ai suivi la situation de près avec le père Lélio Prudence, curé de la paroisse de Sainte-Croix. Ce dernier a pu rendre visite à l'enfant à l'hôpital», écrit Mgr Jean Michaël Durhône, évêque de Port-Louis, dans un communiqué émis hier. «La perte d'un être cher, surtout d'un enfant, est toujours source de grande tristesse, particulièrement quand ce départ est lié à des circonstances douloureuses, brutales et inattendues. Avec la paroisse de Sainte-Croix, je m'associe au chagrin de la famille affligée par cette disparition. Je leur assure de ma prière et leur exprime ma sympathie.»