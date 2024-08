Algérie: Dessalement d'eau de mer - Achèvement dans les prochains jours des travaux de génie civil de la station de Cap blanc d'Oran

Oran — Les travaux de génie civil de la station de dessalement d'eau de mer en cours de concrétisation à Cap Blanc (Ouest de la wilaya d'Oran) d'une capacité de 300.000 m3/jour seront achevés prochainement, a-t-on appris mardi du wali, Saïd Sayoud.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection de cette infrastructure, située dans la commune de Aïn El Kerma, M. Sayoud a souligné que "le taux d'avancement des travaux de génie civil a dépassé les 95 pc et seront achevés dans les prochains jours, au maximum".

Il a indiqué que le taux d'avancement de l'ensemble des travaux de ce projet, qui est réalisé par les filiales du groupe Sonatrach, à savoir la société Algerian Energy Company (AEC), appuyée par la Société Nationale de Génie Civil et de Construction et la Société Générale des Travaux Pétroliers, s'élève à environ 80 pour cent, tandis que le taux restant concerne la pose et l'installation des équipements.

Le wali d'Oran a indiqué que les travaux de réalisation du réseau de canalisations, qui transporteront l'eau dessalée depuis la station de Cap Blanc, progressent de manière significative, dépassant les 80 pour cent, et devront s'achever en septembre prochain.

La réalisation de conduites sont en cours sur une distance de 50 km en direction de Boutlelis à l'Ouest et en direction de Aïn El-Turck et Mers El-Kebir, à l'Est, outre deux réservoirs d'eau d'une capacité de 50.000 m3 et 30.000 m3.

Cette infrastructure couvrira, une fois entrée en service, les besoins de la population de la partie ouest de la wilaya en eau potable, à l'instar des daïras de Boutlelis et Aïn El-Turck, ainsi que plusieurs wilayas limitrophes, notamment Sidi Bel Abbes, Mascara et Aïn Temouchent.

D'autre part, dans la commune de Bousfer, le wali d'Oran a inspecté le projet d'alimentation de la daïra d'Aïn El-Turck en eau de mer dessalée, à partir de la station de dessalement en cours de réalisation à Cap Blanc, avec la réalisation d'un réservoir de 5.000 m3 et un réseau de transport de l'eau potable sur une longueur de 7 km.